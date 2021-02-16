烈嶼崎嶇地形專屬！M41D輕戰車重回小金門
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-16 10:00:00
為了強化陸軍裝甲戰力，我國雖然向美國採購118輛M1A1T主力戰車，但是由於M1A1T的體型過於龐大，無法在離島小金門（烈嶼）的狹小坑道、崎嶇道路中駕駛，因此陸軍去（2020）年底將M41D輕型戰車重新調回小金門部署。
為了取代M24輕戰車，美國陸軍在1947年開始研發新一代輕型戰車，新輕型戰車被要求能夠透過運輸機運送至前線。1951年新輕型戰車誕生，美軍編號為M41戰車，M41一開始稱為「鬥牛犬」戰車，之後為了紀念在韓戰中車禍過世的華克（ Walton Walker ）將軍，因而改名為「華克猛犬」戰車。M41戰車的主要武裝為一門76公厘戰車砲，與2挺機槍，最大時速可達72公里。美軍在1958年開始軍援我國M41戰車，陸軍與海軍陸戰隊曾擁有高達700多輛M41戰車，是美國以外使用M41戰車最多的國家。1990年代初期，美國廠商聯合防衛公司曾有意出售我國M8輕型戰車，用來汰換M41戰車。M8輕型戰車配備105公釐主砲，火力較M41戰車強大，但是最後因為價格過於昂貴而作罷。1996年台海危機發生後，為提升外島防禦能力，原本編列200億元預算升級400輛M41戰車，但是由於美國同時宣布出售我國M60A3戰車，因此最後只升級50輛M41至M41D規格。M41D改良射控與火砲系統，可射擊翼穩脫殼穿甲彈，最大特點是換裝 DDC 8V-71T 渦輪增壓柴油引擎，M41D的D就是英文柴油（ Diesel ）的縮寫，新型柴油引擎較為省油，安全性也較M41A3戰車的汽油引擎高。升級後的M41D最初全部署於金門等外島，以增強反登陸戰力。在國軍精進案執行後，金防部兵力大裁撤，使用M41D的戰車營也被裁編回台，配屬至東部地區的裝甲部隊使用。2016年漢光32號演習，宜蘭雪隧阻斷演習中，防禦部隊曾出動M41D戰車參演。不過，去年10月8日國軍金門烈嶼守備大隊戰車在回營途中意外翻覆，造成官兵傷亡悲劇。蔡英文總統原本承諾部署新型戰車至小金門，但是層峰高層評估後認為，M41D輕型戰車比較適合金門崎嶇地形作戰，且戰車使用的坑道不用再拓寬，因此拍板烈嶼守備大隊M41A3戰車連將全面汰除裝備，由軍備局209廠檢整妥善的M41D戰車運赴前線接手防務，目前國軍能使用的M41D不到30輛，首批8輛戰車已於去年12月底運抵烈嶼鄉九宮碼頭。