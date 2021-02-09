感謝把非洲豬瘟阻絕境外 蔡英文慰勉台北港工作同仁
記者陳志仁／新北報導
2021-02-09 16:58:51
總統蔡英文今（9）日下午前往台北港，視察非洲豬瘟檢疫暨慰勉台北港工作同仁，同時也送茂谷柑幫第一線同仁加油打氣；蔡英文除代表國人感謝大家辛苦的付出，也提醒堅守崗位的同仁，一定要記得打電話回家向家人說聲「新年快樂！」
蔡英文表示，台灣成功把非洲豬瘟阻絕在境外，這件事情讓台灣社會感受很深，多虧國境守護者CIQS（海關檢查Customs、證照查驗Immigration、人員檢疫及動植物檢疫Quarantine、安全檢查及航空保安Security）全力付出；行政院長蘇貞昌今日雖然沒來，但每次談到非洲豬瘟都露出欣慰的表情，且對CIQS不只滿意，還引以為榮。蔡英文提及，她曾經到客家區做宣導，聽到客家鄉親發自內心用客語說出「這個政府會做事」，這都歸功於CIQS所立下的典範！台北港是台灣北部國際海運吞吐量最大的港口，也是北台灣面對世界交通的重要門戶，從非洲豬瘟到當前國際疫情的考驗，顯示出四面環海的台灣，在防堵疫情上需要大家同心協力，做好邊境嚴格把關。蔡英文指出，從2018年非洲豬瘟爆發以來，台灣一直守住防線，成為少數沒有淪為疫區的國家；去年台灣也正式成為口蹄疫非疫區，再次恢復豬肉外銷；這一路走來守住養豬的產業，持續發展也都是靠CIQS的夥伴，日以繼夜的在第一線守護，台灣才有這樣的成果，所以在過年前，一定代表國人感謝大家辛苦的付出，慰勉辛苦的第一線同仁。 蔡英文強調，春節期間是國際郵包量的高峰期，拜託各位同仁繼續以最嚴謹的態度，最高的防疫標準，務必把非洲豬瘟繼續阻絕在境外，「除了感謝還是感謝，除了加油還是加油」，但是加油還是要搭配實體呈現，今日特帶了茂谷柑跟第一線工作同仁分享，祝福大家大吉大利；此外，勤務的關係，很多同仁春節的期間，依然堅守崗位不能回家過年，大家辛苦了！