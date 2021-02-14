載客量剩30%！菲航挺不下去大裁員2300人

根據《四方報》報導，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，其中最受挫的就是航空業，疫情爆發以來已經有不少間航空公司宣布大裁員或破產。近日，菲律賓航空（Philippine Airlines）也宣布將裁員2,300位員工，相當於砍去公司30%的職員。

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菲航總裁 Gilbert Santa Maria 於本月2日釋出聲明表示，公司經決議後將於3月正式辭退2,300名員工，其中有的是自願離職，也有非自願被解僱者。菲航全公司職員共7000人，裁員後公司規模將縮減1/3。

Gilbert 在聲明中表示，自疫情爆發以來菲航一直盡力苦撐，試圖透過休假和調整排班等方式度過危機，但儘管現在客流量稍有恢復，仍遠低於疫情爆發前的水準，載客量只有過去的30%。他強調，裁員是一個「極為困難和痛苦的決定」，並承諾公司將盡力協助被解職的員工轉換跑道，度過難關。

公司聲明指出，菲航於去年10月就事先告知同仁裁員事宜，在徵得員工理解後才作出決定。

除了菲航，宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）也在去年不敵疫情解聘數百名員工。綜觀東南亞，新加坡航空去年宣布裁員4,300人、泰航申請破產保護、亞航裁員30%員工、馬印航空裁員2,600多人、馬航也面臨破產危機宣布重組，各國航空業都十分慘淡。

國際航空運輸協會（The International Air Transport Association）預估，全球航空業要到2024年才能走出疫情的衝擊，並預估隨著今年疫情趨緩、各國疫苗陸續上路，載客量將可比去年增長62%，但仍遠低於往年水準。