徐佳瑩過年樂當居家母子　春天復工全新計畫曝光

亞神音樂辦旗下圍爐小聚，集結6位女神楊乃文、詹雯婷（

Faye

）、曾沛慈、關詩敏、余佩真，以及剛升格媽咪的徐佳瑩。有趣的是，徐佳瑩坐月子閉關中，但遠端遙控派出分身，由同仁製作人形立牌「鎮場」，讓大家進門一看到，全都哈哈大笑，爭相擁抱、搭肩，甚至公主抱與她合影，她得知笑說：「謝謝大家給我面子！」 而她新年規畫也提前曝光。

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亞神6位女神難得齊聚一堂，因為疫情關係，公司改為內部圍爐，大家各師其職、分頭準備年菜，派出「迪化街通」關詩敏與曾沛慈前往迪化街採買年貨；Faye則負責準備5色開運水餃、余佩真因有工作無法圍爐，先駐守公司寫春聯，迎接師姐們到來交接；坐月子的徐佳瑩則拜託師姐楊乃文帶來一通口白簡訊致意。

▲亞神音樂旗下6位女神一起圍爐小聚，徐佳瑩（上圖中、下圖右一）則是派出「分身」蒞臨。（圖／亞神音樂提供）

有趣的是，由於徐佳瑩不克出席，同仁特別製作了她的人形立牌，女神們一進門看到分身都超驚喜，爭相合照，徐佳瑩聽聞後笑說：「變網美景點了，謝謝大家很給我面子！」她透露，去年因為懷孕，已經很少去公司、很久沒看到同事，又說：「很喜歡圍爐的感覺，大家一起聊天、喝點小酒，很歡樂，下次一定要補回來！」被問到過年要去哪裡，徐佳瑩笑說：「過年還是待在家裡，小孩還小，怕嬰兒無法適應外界，就在家當快樂的居家母子，來個居家新年囉！」

談到新年度的展望，徐佳瑩提到：「希望趕快投入新專輯準備！」並以台語祝大家：「新年快樂恭喜發財！」據悉，她會在春天復工，亞神已為她前置作業多時，並提前部署好年度演藝規畫，眾所矚目的最新專輯預計會在下半年後推出。