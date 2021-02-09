年前喜訊！「14加7」境外生返台專案正式啟動
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-09 17:17:45
境外生返台專案今（9）日正式啟動，教育部表示，指揮中心同意自8日起受理境外學位生入境申請，校方需要求學生完成14天居家檢疫後，持續進行7天之自主健康管理，此次開放預估將約有4500名境外生返台。
教育部說明，配合指揮中心強化入境檢疫措施的規範，調整境外生來台流程及配套措施，8日起受理境外學位生，含先修華語的外交部台灣獎學金受獎生入境申請並已通函各大專校院辦理，此次開放預估將約有4500名境外學位生來台就學。而教育部公布的強化防疫作為包含，登機前需附上3日內核酸檢驗陰性報告，境外生居家檢疫場所，以防疫旅館、集中檢疫所及經指揮中心與地方衛政單位檢核通過符合1人1戶規定的校外檢疫宿舍為限。在境外生入境之後，學校須要求境外生完成14天居家檢疫後，持續進行7天的自主健康管理，學校應持續追蹤關懷並配合至「大專校院境外生居家檢疫關懷系統」落實境外生居家檢疫期間追蹤與記錄。另外，由各校協助與採檢醫療院所協調，安排完成居家檢疫之境外生進行病毒核酸檢驗，檢驗為陰性者始能外出，其餘各項相關防疫措施仍需依指揮中心規定落實執行。由於境外學位生來台必須先取得有效入台證件，如簽證、居留證或入出境許可證等，但目前國際航班尚未全面恢復營運，相關防疫時程較長，推估未來境外學位生入境時程預期將超過開學日，因此教育部已請學校啟動安心就學措施，妥適安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學及輔導協助等事宜，提供彈性修業機制。