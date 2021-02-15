台裔加籍作家重新認識台灣　曝創作靈感來自多重身份

《Two Trees Make a Forest》作家李潔珂 (Jessica Lee) 就是其中一位，身為二代新移民，她的家人在她出生前就從台灣移民至加拿大。與The China Post訪談中，李潔珂表示童年大部分時間在加拿大渡過，沒有認真研究過母親和祖父母的家鄉，直到後來外公患有阿茲海默症才開始尋找更深的連結。隨著病情惡化，開始失去語言能力的外公最後只聽得懂中文，導致和孫女的溝通出現嚴重的問題。外公去世後，李潔珂的母親意外的發現一封外公在離世的前幾天所寫的信，裡面紀錄了當年在台灣當空軍和遇見太太的回憶。然而，因為病況不佳，外公的文筆有時不連貫，讓她下定決心完成外公的故事，希望藉此助她重新建立更多與台灣的聯繫，重新定義自己的身份定位。她將那封信視為開啟祖父母故事的邀請函，並開始撰寫《Two Trees Make a Forest》，爾後成了一部紀錄台灣自然、旅遊寫作和回憶錄的混合型作品。根據李潔珂所述，書中探討到「移民」和「家鄉」等主題，特別針對因居住過世界各地，經常搬遷而不確定自己屬於哪裡的讀者。「我認為，對我而言，寫這本書的過程其實讓我更清楚了解自己與台灣的關係，以及定義我和這塊土地之間的連結。」撰寫的過程讓她重新認識台灣，結合了祖父母對台灣的回憶和自己的親身體驗，將其匯集在一起。她說：「這本書其實是想讓大家了解，我們可以在多個地方找到歸屬感。」她也在寫作過程更加了解台灣這塊土地、語言，同時也製造了很多美好的回憶，撲出自己「回家」的路。她相信自己不需要被定義成「加拿大人」、「英國人」、或是「台灣人」；她堅信自己不需硬要做一個選擇，認為每個人都可以有多重身份。她同時透露，她並不想要只寫家人的故事，而是將主題擴大到呈現家庭的故事是如何因為台灣的歷史、政治事件而成為今日的她。「語言」在她的故事中也是一大主題，她於2017年抵達台灣，於三個月中體驗當地生活、搜集相關資料，後來飛回到當時居住的柏林完成撰稿。對她而言，在了解語言的過程中，可以讓自己對文化的理解更多元。她舉自己的母親為例，表示有時她以中文敘述某事再將它翻成英文後，中間有一層意義會在翻譯中消逝，因此她認為要確實挖出自己的歷史，學會中文是不可或缺的。當被問及台灣對現在的她來說代表著什麼，李潔珂表示台灣是有很多層次、複雜的地方，同時也蘊藏著絕美的大自然景觀。 「要認識台灣就是要走進她的山林中，擁抱大自然，看看一整片的藍天和夕陽畫過山林的畫面。這些場景都非常夢幻。」在她看来，台灣有非常多元的文化，比一般人想像的還複雜。因此，她希望有一天若需要向自己的孩子介紹台灣這塊土地，她必定會帶著孩子們親自來探索台灣。「這裡有這麼多不同語言，有這麼豐富的社區，真的很特別。我們無法以單純一個字形容台灣，想要真正認識、了解她就必須接受她的多元性。」《Two Trees Make a Forest》即將於2022年二月出版繁體中文版。