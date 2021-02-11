里長帶路玩 新春攀登平溪五分山
記者陳志仁／新北報導
2021-02-11 09:00:00
大年初三登高望遠代表新的一年能夠步步高升！平溪新寮里長胡兩泉要帶大家漫遊五分山小百岳稜線步道，自山巒間極遠遙望宛若萬里長城，登山入口處還有天然山泉水井、充滿林間野趣，還沒來過？新春快來趟充實的新北一日遊吧！
胡兩泉說，五分山是平溪區第二高的中級山，視野相當遼闊，以山西峰瞭望亭一帶展望視角最佳，「攻頂時，基隆北海岸、東北角、基隆嶼，整個北海岸美景盡收眼底，運氣好還能碰到雲海景色」，一路順著登山步道步行而上，潺潺水流淨化心靈，陽光不時穿越樹影，十分療癒人心，歡迎大家在美好的新春假期體驗大自然魅力。胡兩泉指出，五分山海拔雖然只有756公尺，但壯闊視野讓人感覺登上台灣最高峰，非常值得一爬！五分山稜線步道全長3.2公里，山頂一顆醒目白色巨球是中央氣象台雷達設置點，也是五分山著名地標；此外，他在五分寮步道往新寮大厝涼亭休息站旁，自費打造一間公共廁所供登山客使用，沿路還新增許多彩繪及路標，讓遊客清楚所在位置，相當便民貼心。 疫情影響至今，全台掀起戶外登山熱潮，胡兩泉也提醒，五分山步道後段較無樹蔭，新春健行務必做好防風及保暖準備、帶足水與食物及著防滑鞋；下山後鄰近還有知名景點大華壺穴、十分寮瀑布及野人谷，不妨串成一日遊行程，新春旅遊就醬玩！行程規畫及交通路線一次看！【五分山登山步道資訊及行程建議】門票：免費步道類型：全程階梯式步道，必須折返步道來回所需時間：約3時30分最佳觀賞點：五分山西峰瞭望亭鄰近景點：新平溪煤礦博物園區、十分古道、荖寮坑礦業生態園區一日遊推薦路線：十分寮瀑布-五分山登山步道-五分山瞭望台-大華壺穴-野人谷【五分山登山步道交通資訊】開車：行國道三號銜接往國道五號宜蘭系統，於石碇交流道下，續接106號縣道直行，於十分65Ｋ處過平交道左彎即可到達。大眾運輸：1.搭乘火車於八堵或瑞芳站下車，再轉搭平溪支線火車，於「十分車站」下車；或轉乘基隆客運846至「十分寮」站下車，沿老街往十分派出所前方路口，左轉往「新平溪煤礦博物園區」續行約三十分鐘即可抵達登山口。2.在捷運木柵站搭乘臺灣好行795（木柵平溪線）至「十分寮」站下車，沿老街往十分派出所前方路口，左轉往「新平溪煤礦博物園區」方向續行約三十分鐘即可抵達登山口。