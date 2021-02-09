WHO專家小組、中國官員在武漢召開記者會　公布調查報告

WHO專家小組在調查過程中，走訪武漢華南海鮮市場、武漢市疾病預防控制中心、湖北動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。WHO國際專家小組中的生態學家達薩克（Peter Daszak）昨（8）日表示，調查小組已在當地找到有關疫情源頭的「重要線索」，最快將在此次行程結束時於今日對外公布。先前多名WHO調查組員前往被認為是病毒起源的「武漢華南市場」，達薩克表示，此番調查可能會成為減緩疫情的轉折點。WHO昨日也表示，專家小組已經完成在中國武漢4週的工作。參與記者會的成員包括WHO調查小組主席、跨物種動物疾病專家恩巴雷克（Peter Ben Embarek）、病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans），以及中國國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年。中國國家衛健委專家組長梁萬年下午5點在記者會上表示，病毒溯源的目的是預防動物和人類被再次感染，降低人畜共患的更大的風險。梁萬年表示，鑑於部分早期病例與華南海鮮市場有關，部分病例與其他地區有關、有些與市場毫無關聯，因此根據目前的資料推斷，華南海鮮市場很可能是病毒傳播的爆發點，但同時，武漢其他地方也有可能存在傳播現象，還無法確認病毒如何傳入華南海鮮市場。梁萬年以中國近日在冷藏食品、冷藏包裝上驗出病毒為例，說明病毒能夠在低溫環境下存活的可能，對於病毒在低溫、潮濕環境生存仍需要進一步考量。華南市場有大量的攤位出售冷藏、冷凍食品，目前仍不確定在病毒穿播上兩者的關聯，需要進一步研究。