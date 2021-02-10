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越南裔女星演暢銷電影爆紅　被領養到美國意外成明星

記者賴正琳/綜合報導

2021-02-10 23:00:00

越南明星
▲在成名作Netflix青春愛情片《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）中大放異彩，不但演技精湛，跟男主角之間的化學反應也相當動人，該電影甚至成為當季「最多重複觀看次數」及「最高點擊率」的Netflix原創電影。（圖／翻攝自Instagram）
出生於越南的拉娜．康多﹙Lana Condor﹚從小被領養到美國，養父是匈牙利人、養母則是愛爾蘭人，沒有血緣的弟弟則同樣是亞裔，因此拉娜受訪時總笑稱自己成長於多元家庭之中。而拉娜小時候其實一直往芭蕾發展，曾受訓於知名的芝加哥傑佛瑞芭蕾舞團（ Joffrey Ballet）和艾文艾利美國舞團（ Alvin Ailey American Dance Theater）。
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直到高中才朝戲劇發展，且前往紐約電影學院參加戲劇課程，首部電影作品為科幻巨作《X戰警：天啟》（X-Men: Apocalypse）的亞裔變種人歡歡，她表示當時只試鏡三次就成功得到演出機會，沒有到處碰壁，因此意外進入演藝圈，展開電影人生。後來在成名作Netflix青春愛情片《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）中大放異彩，不但演技精湛，跟男主角之間的化學反應也相當動人，該電影甚至成為當季「最多重複觀看次數」及「最高點擊率」的Netflix原創電影。
雖然粉絲們都相當期待她能和該劇的男主角諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）交往，但其實她已有交往多年且感情穩定的男友Anthony De La Torre。他曾飾演《神鬼奇航：死無對證》的虎克船長年輕時，兩人可說是演員界的金童玉女。現年23歲的拉娜還相當年輕，未來一定能繼續看到她的作品。而《愛的過去進行式》第三集亦準備在2月12日於網飛播出，讓人相當期待。
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