農曆年前最後一天上班日 黃偉哲宣布新一波人事案
記者鄭婷襄／台南報導
2021-02-09 17:48:39｜2021-02-09 17:53:15
農曆新年即將到來，今（9）日是農曆年前最後一天上班日，台南市長黃偉哲於市政會議宣布新一波人事案，包括新任副市長戴謙、民政局長姜淋煌、原民會主委白惠蘭、客委會主委古秀妃，其中新任副市長戴謙將於3月1 日上任，其餘三人將擇期辦理交接。
台南市政府指出，副市長許育典借調期滿請辭，將由崑山高中校長戴謙接任，而民政局長顔振標調任參事兼災防中心主任，民政局長由前選舉委員會主任委員室主任姜淋煌接任。因原民會及客委會兼任主委尤天鳴請辭，原民會則由台南市政府教育局原住民族教育資源中心主任白惠蘭接任、另客委會主委由財團法人人本教育文教基金會南部辦公室主任古秀妃擔任。台南市長黃偉哲表示，許育典擔任副市長兩年多以來，非常用心投入市政，尤其在承辦國慶煙火期間，就與中央就開了20多次會，在他的督導協調下，戮力從公把煙火辦得盡善盡美，特別感謝；而現任民政局長顔振標從事務官轉任政務官擔任民政局長，承受很大的壓力，不管在議會的折衝協調或市府民政局龎雜的業務，都非常盡心盡力，給予高度肯定。黃偉哲說，縣市合併後，原來的民族事務委員會，現在已改為原住民族事務委員及客家事務委員會，感謝尤天鳴擔任主委期間，不但將原住民事務推動得很好，同時順利籌設客家事務委員會，居功厥偉，對於尤主委的付出及心力，黃偉哲也表示非常感謝。