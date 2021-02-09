趙少康兩岸論述「喊一聲兄弟」 柯文哲笑說沒那麼容易！
記者陳弘志／台北報導
2021-02-09 17:59:14｜2021-02-09 18:06:03
媒體人趙少康為爭取在國民黨參選2024年總統，預告將在農曆年後提出兩岸論述，對於趙少康的兩岸論述以十個字代表「喊一聲兄弟、保百歲平安」，也有意參選總統的台北市長柯文哲今（9）日哈哈笑著說「喊一聲兄弟？沒那麼容易」。
記者問柯文哲「趙少康參選2024年，是否變成你的勁敵？」柯文哲回答「沒有差！其實我也還沒準備。對我來講，會不會打亂我的布局？我連局都還沒布，我沒有差」、「我的態度是這樣，把今天的事情做好，反正這是3年後的事，用不著現在煩惱」、「再過半年，就知道怎麼回事，我現在也不曉得，我聽到（趙少康）很多傳言，我都不知道」。記者追問「趙少康的兩岸論述是『喊一聲兄弟』，是不是跟你的『兩岸一家親』很像？」柯文哲聽到後哈哈笑了一下說「喊一聲兄弟？大概沒那麼容易，應該請他說明清楚」、「兩岸本來就相當複雜，這事不能一廂情願。所以有很多東西，不是只有一個標題，內容還需要慢慢闡述」。記者追問「趙少康認為，若要特赦陳水扁，要有條件，前提是陳水扁道歉、認錯、還錢」？柯文哲回答，他好幾年前就主張應處理這件事，「不然名為保外就醫，卻還能上電台？豈不怪怪的，還是要面對問題，把問題解決掉」。記者也問柯文哲對罷免的看法，柯文哲回答「罷到差不多，就好了，不要繼續鬧下去，若變成政黨動員，沒有必要，對台灣也沒好處。況且『萊委』在立法院至少 50 到 60 個，為什麼只罷免哪 2 個人」？對於民眾黨中央黨部「寄生」在立法院黨團辦公室的批評，柯文哲表示，民眾黨是小黨，黨中央服務的對象，就是立法院黨團的那5名黨籍立委，所以他們都在立法院黨團辦公。黨中央目前正在找房子，等到租到房子，就會搬出去。