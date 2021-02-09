57歲女星曝遭「2個字的主持人」性騷擾 抱完就跑超級扯
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-09 19:23:28
藝人雞排妹（鄭家純）近來指控在主持尾牙時遭到性騷擾，風波延燒至今，許多人也分享性騷擾經驗。而今年57歲的資深女歌手李麗芬也在社群媒體上分享關於被「2個字的主持人」以言語性騷擾的親身經歷。
資深媒體人蔡詩萍於昨（8）日在社群媒體上分享雞排妹性騷擾風波一事的看法，李麗芬看到後在留言處提到，「我也在剛結婚後上節目，兩個字的主持人居然問我『外國人是不是比較好？』我的臉很嚴肅並且拒絕回答！也在聚餐場合遇見另一個兩個字的主持人，拍拍他的大腿旁，要我跟他擠一張椅子坐，我說不用，就離開現場！」除了遭到這位主持人言語上的性騷擾外，李麗芬也透露，還遇過對方在後台休息室抱了她的腰就跑，所以她無奈的說：「有好些女藝人會覺得這沒什麼...風氣是默默養成的...所以我不拿酒杯不去飯局...堅持自己在單純以歌為要的態度，就會有適當的演唱機會，謝謝詩萍的發言，讓我有機會表達一些。」
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