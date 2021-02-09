瑪格莉特：婚姻是自由被賣掉 2度拒嫁義大利小開
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-09 18:26:16｜2021-02-09 18:27:14
瑪格莉特和義大利飯店小開Marco交往11年，2度打槍男友求婚，今（9日）她受訪表示仍熱愛自由，「我覺得婚姻是自由被賣掉，他一結婚之後不讓我走，百分之百會說『妳給我在家裡』，所以等到我確實想要穩定下來，不要再跑就ok。」男友最近一次求婚是去年，求婚意志堅定，瑪格莉特給承諾：「好，那疫情後我從台灣回來再說。」
近來雞排妹掀起演藝圈性騷擾風暴，如果是被瑪格莉特遇到，加害者可是要踢到鐵板，剽悍的瑪格莉特說，有次碰到變態下半身光溜溜，裹著外套朝她打開衣服，「我當下嚇到，可是我不知道哪裡來的反應，我說：『你是怎樣，要給我看什麼？』因為這種人有病，他想要看到女生嚇到，如果妳表現出你想幹嘛？他反而嚇住」，不過她表示台灣很少有這種情況，都是國外比較多。受到疫情影響，瑪格莉特在義大利1年回不了台灣，損失百萬收入，今年1月經過漫長21天隔離加自主管理終於出關，重拾最愛的Bungee Dance教學，長年維持22.5吋小蠻腰的瑪格莉特，在台灣授課瑜伽、鋼管舞，而手搖飲副業年後在宜蘭展店，擁有3家分店。
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