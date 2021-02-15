藍營青年從政　江啟臣給「無黨無派」機會迎戰艱困選區

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蕭敬嚴表示，他出身於單親家庭，自小喜歡打抱不平，國、高中時樂於參加學生社團，大學就讀政治系，參加了國民黨的青年活動，當時沒想到從政。後來卻當到國民黨的青年團總團長，並成為指定中常委。蕭敬嚴說，那年是2016年總統和立委選舉年，他很幸運的被排進不分區立委候選人名單中，當年他才23歲，創下史上最年輕的立委候選人紀錄。後來繼續被國民黨重用，派去青年部服務，後來接了主任，也擔任國民黨發言人，一直到現在的組發會主委辦公室主任，「我自覺很幸運，現在才28歲，我的例子，也是國民黨培養年輕人的最好證明」。蕭敬嚴說，「我的參選代表兩件事。第一、我沒有政治背景，因此只要肯努力，在國民黨還是有機會。第二、國民黨確實有培養年輕人，如果我現在不參選，對不起給我機會的前輩們，我希望我的投入，可以讓更多年輕人一起為國民黨參選」。談到印象最深的事，蕭敬嚴指出，他不會忘記2016年1月16日敗選的那一天。那天，他23歲，朱立倫主席在黨中央的舞台上發表敗選感言，而他就站在朱的正後方，「我很難過，當初懷抱理想卻敗選，一定是我努力不夠」。當儀式結束，他跟著走下台，有一名老前輩特地向他走過來，緊握他的手，語重心長地鼓勵年輕人不要氣餒，「他提醒我，不要忘記這一天，要記得把國民黨變得更好、變得更年輕」，那一段話，深深烙印在他的腦海中，自此他決定找更多新血加入國民黨。對於未來的參選計畫，蕭敬嚴說，他規畫參選市議員，未來不會只重視地區性的議題，兩岸、勞權、性別議題，仍會持續關注。他目前沒有鎖定任何選區，他願意去開疆闢土，去艱困的選區耕耘、服務都可以。