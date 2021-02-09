鳳山污水下水道疑似廢油污流入 水利局啟動緊急繞流系統
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-09 20:30:00
近日鳳山地區污水下水道系統遭受大量疑似廢油污流入，致鳳山水資源中心生物處理系統受到抑制處理效能失效，導致再生水於110年2月6日停供。高市府水利局今（9）日表示，為避免造成二次污染，鳳山溪沿線佈設至少三道攔油索，以降低油污對於環境之衝擊，也可將公共污水處理廠系統恢復期加速縮短由三個月降低至一個月以內，使有效快速恢復生物處理效能。
同時繞流期間針對可能造成部分河道水質不佳或魚群死亡。同時也將採取必要之防治措施，避免污染事態再度擴大。另針對持續偷排疑似廢油污或相關非屬下水道納管污染物質之不法份子，水利局將聯合環保局稽查單位擴大查察，對於不肖廠商之行為將予以嚴懲。水利局指出，相關污染物質非屬公共污水下水道納管項目，且已嚴重破壞鳳山水資源中心污水及再生水處理廠處理功能，為加速系統復原，該局依據水污染防治法相關規定，辦理鳳山水資源中心緊急繞流排放。除將受污染單元的高濃度廢液排出，同時清理下水道管線積存之異常水源，另繞流期間所產生之廢污水將同步啟動下游高公截流站，引導廢污水進入中區污水處理廠進行另次處理。