一張圖看懂春節期間天氣 低溫下探13度
記者張志康/綜合報導
2021-02-09 19:12:34
中央氣象局指出，明（10）日小年夜起，受鋒面影響，東北季風將自除夕晚間起影響全台至農曆初五（16日）。除夕當天全台各地可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，連假期間台灣本島低溫下探13度，外島下探12度。
中央氣象局表示，明天小年夜(10日)白天起，鋒面逐漸接近，各地雲量增多，北部跟東北部有短暫雨，中南部下午起也逐漸轉為有雨的天氣。小年夜晚間到除夕上半天這段時間，受到鋒面影響程度最大，全臺各地降雨機率高，為短暫陣雨或雷雨的天氣，有可能出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象，海面也有較大的風浪。另外，金門、馬祖有低雲或霧影響能見度的機率。除夕晚起，各地降雨逐漸趨緩，天氣型態開始受到東北季風影響，主要在迎風面的北部跟東半部地區雲量較多，偶爾有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。北部及東部地區只有到初三（14日）、初四（15日）才有機會看見陽光。另外，依氣象局的預報顯示，春節連假期間，苗栗年初一有機會出現13度的低溫，外島的馬祖也將於小年夜出現10度的低溫，除夕到年初五的低溫都在12度到13度左右。