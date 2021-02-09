台積電員工分紅出爐 每人平均可領逾130萬元
記者許家禎/台北報導
2021-02-09 19:24:45
台積電今（9）日召開董事會，決議9大議案，其中核准2020年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣695億637萬元，其中員工業績奬金約347億5318 萬元，已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約347億5318萬元將於今年7月發放，若以台積電員工超過5萬人來算，平均每人可領至少逾130萬元。
台積電今日召開董事長，會上決議其他重要事項還有核准配發2020年第四季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2021年6月23日，除息交易日則為2021年6月17日。另外也核准資本預算約美金117億9,480萬元（約新台幣3,242億9,327元），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製程產能；3. 建置成熟及特殊製程產能；4.建置及升級先進封裝產能；5. 2021 年第二季研發資本預算與經常性資本預算。之前有日媒報導，台積電計劃在日本興建一座研發中心，地點坐落於東京近郊的茨城縣，預計投資約200億日圓（折合新台幣約53億元）。但今日董事會上則決議核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，實收資本額不超過日幣186億元（約美金1億8,600萬元），以擴展公司之3DIC材料研究。另為配合采鈺科技股份有限公司在台灣上市，核准以每股新台幣240元之價格，出售公司所持有之采鈺科技普通股不超過39,501,000股。台積電今日稍早也公告1月營收1267.49億元，月增8.0%、年增22.2%，改寫去年11月寫下的歷史次高紀錄。而台積電之前財測，第一季營收估達127到130億美元，季增0.16-2.5%；以1美元兌換新台幣27.9元計算，新台幣營收估在3543至3627億元之間。另外，台積電正興建南科3奈米新廠，有外媒報導，傳出台積電要求營建承包商在農曆春節只休兩天，提早開工趕工，並為營建勞工每人每日加發新台幣4000元的額外獎金。日經指出，台積電證實此項消息。之前台積電宣告，南科3奈米廠預定在2022年下半年開始量產。