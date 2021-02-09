高市毒防局推春安四措施 市民零毒害平安過好年
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-09 19:50:20
春節前夕，高雄市政府毒品防制工作不中斷，毒防局啟動包括關懷保護送暖心、防毒守望互助通、專線諮詢不打烊、特營安全零毒害等春節安心四大措施，讓市民平安過新年。 另外，毒防局也特別配合警方加強聯合稽查特定營業場所，並輔導訪查非列管特定營業場所，落實高風險場所毒品防制措施，期望市民朋友春節假期能享有安全零毒害的休閒場所。
同時，毒防局為防堵毒品流竄成為春節期間的破口，危害市民，毒防局於春節前夕提出防毒春安四大策略，第一線個案管理師加強訪視弱勢及脆弱家庭個案，到家裡親送暖心包、元氣包，並貼心表達關懷與提醒防毒。不僅如此，毒防局特別製作春安四大措施圖卡，也透過網路社群宣導，呼籲市民朋友歡樂過新年時，千萬不要因為好奇或慫恿而使用毒品，以免傷財又傷身，並請社會大眾對於藥癮者多給予愛與陪伴、包容與支持，協助他們順利回歸社會與家庭。毒防局目前有164個社區關懷站，防毒守望互助通-透過里辦處、藥局、診所等社區毒品防制關懷站，進行春節安心守望與關懷。另24小時免付費毒品防制諮詢專線0800-770-885(請請你 -幫幫我)春節期間不打烊，若有毒品相關問題，持續服務。