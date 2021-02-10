初四到初六免費看電影　新北市立圖書館推「春節電影院」

新北市立圖書館表示，春節連假去哪走春？想要來點復古味，瑞芳分館「柑仔店」閱讀角，讓你走入昔日時光；想要懷舊風，就別錯過百年歷史建築的五股守讓堂，別緻的壽樑、優雅復古的花磚、多層次的彩繪、泥塑剪黏、洗石子飾帶等，不但讓造訪民眾可以欣賞精緻美麗的傳統建築裝飾工藝，還有文青復古的三讓文房，一邊看書、一邊品味咖啡，享受歲月靜好的感動，都是值得造訪的閱讀特色新景點。不想出門，也可以來趟偽出國的閱讀輕旅行，讓心靈放鬆；美國作家 Henry Miller曾說，「旅行的目的地從來就不是一個地點，而是用全新的角度去看待事物！」新北市立圖書館特別為大家推薦2020最不能錯過的「Openbook年度好書」，還有旅遊作家帶來豐富的旅遊經驗分享，讓讀者可以重新拾起那顆想出發的心，在書本裡偽出國，從各種不同的多元創作中，找尋屬於自己的奇幻之旅。新北市立16個圖書分館特推出「春節電影院」，讓大家不用到電影院人擠人，便可以免費看電影！初四（2月15日）到初六（2月17日）分別於總館、五股守讓堂、新店分館、林口分館、泰山分館、三重南區、淡水分館、洲集賢分館、蘆洲長安、汐止分館、三峽分館、永和分館、永和民權分館、瑞芳分館、坪林分館、雙溪分館播映，喜愛電影的朋友千萬別錯過！詳細活動訊息請至新北市立圖書館的網站查詢，或電（02）29537868洽詢。