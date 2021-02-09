WHO專家公布病毒溯源報告 中國衛健委談華南市場
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-09 19:52:08
世界衛生組織（WHO）調查小組結束4週的病毒溯源工作後，今（9）日WHO專家與中國國家衛健委疫情應對組組長梁萬年在武漢一家飯店召開新聞發布會報告調查內容。
中國國家衛健委專家組組長梁萬年下午5點在記者會上表示，病毒溯源的目的是預防動物和人類被再次感染，降低人畜共患的更大的風險。梁萬年表示，根據2019年下半年中國各地樣本，並未發現新型冠狀病毒的存在；同時透過各地藥局消費者對感冒藥、呼吸道疾病相關疾病的藥物購買數據，並未發現有效證據。梁萬年指出，未有足夠的證據顯示2019年12月之前，新冠肺炎在人群中傳播的跡象。大部分的早期病例在12月下半旬出現，多數與華南海鮮市場有關，表示其為傳播點之一，不過也有可能在武漢多地同時發生。梁萬年表示，鑑於部分早期病例與華南海鮮市場有關，部分病例與其他地區有關、有些與市場毫無關聯，因此根據目前的資料推斷，華南海鮮市場很可能是病毒傳播的爆發點，但同時，武漢其他地方也有可能存在傳播現象，還無法確認病毒如何傳入華南海鮮市場。至於人畜共通病毒部分，梁萬年表示，人們在不同動物，包括蝙蝠與穿山甲上發現病毒，然而在500個蝙蝠採樣、中國各地動物採樣至今也未發現與新冠病毒相關的樣本。因此，蝙蝠、穿山甲可能是病毒的宿主，但關聯性不足以證實為直接祖先。而華南海鮮市場的環境取樣則普遍存在新冠病毒的污染，顯示藉由動物、動物製品的可能傳染途徑。梁萬年以中國近日在冷藏食品、冷藏包裝上驗出病毒為例，說明病毒能夠在低溫環境下存活的可能，對於病毒在低溫、潮濕環境生存仍需要進一步考量。華南市場有大量的攤位出售冷藏、冷凍食品，目前仍不確定在病毒穿播上兩者的關聯，需要進一步研究。
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