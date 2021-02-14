龍巖冽泉打掉重練 排洪與景觀生態兼顧
記者郭凱杰／高市報導
2021-02-14 12:34:56
位於高雄市鼓山區自強營區大排下游的龍巖冽泉，因高程及人造鋪面不透水問題影響北側山區的排水，導致排水不良淤積及社區淹水問題，在市長陳其邁去年9月現勘後指示市政府「做不好就打掉重練」，市府投入500萬進行改造，不僅「排洪與景觀生態兼顧」也滿足民眾親水期待，目前工程進度約9成，近期就能開放。
水利局表示，為改善原有鋪面透水生態性及景觀問題，兼顧地方最注重之排水要求，在市長陳其邁的要求下，將既有景觀池水泥鋪面打除，廣邀里長、專業建築景觀師及高雄市柴山會等NGO團體，並與當地里民共同合作充分討論下，景觀池採用天然塊石與景石搭配，改善原有人造鋪面不透水的問題，適量栽植原生種之水生植物，讓自然環境得以復甦，不僅重新打造景觀功能，且大幅提升排洪功能、減少淤積並改善環境問題。副市長林欽榮在視察施工進度時表示，龍巖冽泉及柴山來往人潮多，停車位不足問題衍生周邊道路停車亂象，影響市容，也造成居民困擾，已要求交通局做妥規畫，觀光局也會對冽泉乾、雨季開放模式訂維護管理方式，確保秩序。他也責成工務局協調台電公司於過年前完成開挖路面刨鋪，以確保用路人之行車安全。龍巖冽泉位於鼓山區鼓山三路25巷61弄龍泉寺旁、柴山登山步道入口側附近，高市府分別於「94年度壽山龍井社區暨登山步道改善工程」及「97年度鼓山區龍井社區步道改善工程」整建後，後因渠道支流問題造成木棧道及道路下方水路大方向轉折，形成排水不順，因此常有大量土石淤積及蚊蟲孳生，經當地里長反映，每年都得花費龐大金額清淤，水利局會勘評估後，決定重新施工將現有排水水路改建。