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龍巖冽泉打掉重練　排洪與景觀生態兼顧

記者郭凱杰／高市報導

2021-02-14 12:34:56

▲龍巖冽泉打掉重練後，不僅「排洪與景觀生態兼顧」也滿足民眾親水期待，目前工程進度約9成，近期就能開放。（圖／高市府水利局提供）
▲龍巖冽泉打掉重練後，不僅「排洪與景觀生態兼顧」也滿足民眾親水期待，目前工程進度約9成，近期就能開放。（圖／高市府水利局提供）
位於高雄市鼓山區自強營區大排下游的龍巖冽泉，因高程及人造鋪面不透水問題影響北側山區的排水，導致排水不良淤積及社區淹水問題，在市長陳其邁去年9月現勘後指示市政府「做不好就打掉重練」，市府投入500萬進行改造，不僅「排洪與景觀生態兼顧」也滿足民眾親水期待，目前工程進度約9成，近期就能開放。
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水利局表示，為改善原有鋪面透水生態性及景觀問題，兼顧地方最注重之排水要求，在市長陳其邁的要求下，將既有景觀池水泥鋪面打除，廣邀里長、專業建築景觀師及高雄市柴山會等NGO團體，並與當地里民共同合作充分討論下，景觀池採用天然塊石與景石搭配，改善原有人造鋪面不透水的問題，適量栽植原生種之水生植物，讓自然環境得以復甦，不僅重新打造景觀功能，且大幅提升排洪功能、減少淤積並改善環境問題。
副市長林欽榮在視察施工進度時表示，龍巖冽泉及柴山來往人潮多，停車位不足問題衍生周邊道路停車亂象，影響市容，也造成居民困擾，已要求交通局做妥規畫，觀光局也會對冽泉乾、雨季開放模式訂維護管理方式，確保秩序。他也責成工務局協調台電公司於過年前完成開挖路面刨鋪，以確保用路人之行車安全。
▲副市長林欽榮在視察施工進度時要求相關單位訂出維護管理方式並於過年前完成開挖路面刨鋪，以確保用路人之行車安全。（圖／高市府水利局提供）
▲副市長林欽榮在視察施工進度時要求相關單位訂出維護管理方式並於過年前完成開挖路面刨鋪，以確保用路人之行車安全。（圖／高市府水利局提供）
龍巖冽泉位於鼓山區鼓山三路25巷61弄龍泉寺旁、柴山登山步道入口側附近，高市府分別於「94年度壽山龍井社區暨登山步道改善工程」及「97年度鼓山區龍井社區步道改善工程」整建後，後因渠道支流問題造成木棧道及道路下方水路大方向轉折，形成排水不順，因此常有大量土石淤積及蚊蟲孳生，經當地里長反映，每年都得花費龐大金額清淤，水利局會勘評估後，決定重新施工將現有排水水路改建。
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