WHO專家小組公布病毒調查 排除「實驗室外漏」假說
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-09 20:30:22
WHO病毒調查小組專家恩巴雷克（Peter Ben Embarek）下午6時在記者會上表示，小組已有了初步的調查結果，將在近日進一步公布，目前，WHO專家小組認為，病毒從實驗室洩漏的可能性極低，未來將不會往這個方向進行調查。
恩巴雷克表示，記者會主要有兩個報告的方向：2019年12月武漢的情況、病毒如何從動物傳播至人類世界。WHO此行的調查加深了對COVID-19的傳播情況認識，調查團隊發現，在2019年12月沒有證據表明，新冠病毒有大規模的爆發。但2019年12月份確實有病毒的傳播，因為有些病例鄰近華南海鮮市場，部分則分布在武漢各地，為非常典型的疫情爆發情況，在2019年12月份爆發的群聚感染是疫情的前兆。根據12月份患者發病時間、地區以及病毒基因排序可見，在華南海鮮市場、武漢各地有少數病例，並在2020年1月份疫情大規模爆發。恩巴雷克指出，在動物身上找到與新冠病毒非常相似的病毒，相關證據表明病毒很可能來自動物。但是武漢並不是距離蝙蝠棲息地非常近的地區，因此可能不是直接從蝙蝠傳入人類世界，而是由其他動物宿主。恩巴雷克將句野生動物、養殖動物的樣本推測，新冠病毒並未在中國的動物之間廣泛傳播。WHO專家小組經過本次調查後，已擬定了針對動物傳人傳播途徑的研究方向。恩巴雷克表示，目前WHO專家小組列出了4個傳播途徑的可能假說：一、直接由動物傳人；二、病毒透過中間動物宿主，傳播給人類；三、透過冷凍食物傳播；四、病毒實驗室事故導致傳播。基於收集的證據、科學方法，恩巴雷克認為，病毒透過中間動物宿主進入人類世界的可能最高；透過冷凍食品傳染給人類也有可能性：直接由食品傳染人類，或是病毒在運輸過程中，例如市場傳播；目前也不排除動物直接傳染給人類。然而，「病毒因實驗室事故而洩漏」的假說，WHO認為這極為不可能，未來將不會往這個方向繼續調查。
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