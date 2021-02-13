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假面好爸爸！美國狠父為小三殺妻女　釀3屍4命慘案

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-13 09:00:00

美國男子瓦茲殺害懷孕的妻子與兩個女兒，遭判終身監禁。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男子瓦茲殺害懷孕的妻子與兩個女兒，遭判終身監禁。（圖／美聯社／達志影像）
俗話說，虎毒不食子，然而美國有個爸爸，因為與小三的婚外情曝光，竟痛下毒手殺害已經懷孕的妻子，更親手勒死兩個年幼的女兒，其中一個女兒留下的最後一句話是「爸爸，不要」。
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▲懷孕4個月的莎娜和兩個女兒在2018年遭到丈夫殺害，這起案件震驚美國社會。（圖／美聯社／達志影像）
▲懷孕4個月的莎娜和兩個女兒在2018年遭到丈夫殺害，這起案件震驚美國社會。（圖／美聯社／達志影像）
美國科羅拉多州33歲男子瓦茲（Christopher Watts），2018年8月犯下令人髮指的多人謀殺案，遭到殺害的，都是他最親近的家人。令外界不解的是，瓦茲在朋友及鄰居的眼中，一直是個沒得挑剔的好丈夫、好爸爸，一家四口住在郊區別墅裡，看起來跟其他家境小康的中產階級無異。他的妻子莎娜（Shanaan Watts）熱愛在社交平台分享家庭生活，直播跟丈夫Chris和兩個女兒的幸福日常，吸引大批粉絲追隨。有一天，懷有4個月身孕的莎娜和女兒們突然消失，彷彿人間蒸發般，怎麼也找不到。
▲莎娜經常在臉書分享一家四口幸福的生活日常。（圖／翻攝Shannan
▲莎娜經常在臉書分享一家四口幸福的生活日常。（圖／翻攝Shannan Watts臉書）
由於莎娜在網路上具有知名度，很快地，她和女兒不見的消息迅速傳開，媒體記者蜂擁而至。當時瓦茲在接受記者訪問時當場落淚，「我很擔心，也很崩潰，希望你們都能平安回來......我把屋子裡每一盞燈都開著，我整夜都睡不著......你們快回來吧！」外形俊朗、體格健壯的瓦茲流下男兒淚的畫面，讓不少民眾的心跟著揪緊，很快就獲得廣泛的注意。
▲莎娜在臉書上有不少追隨者。（圖／翻攝Shannan
▲莎娜在臉書上有不少追隨者。（圖／翻攝Shannan Watts臉書）
然而，警方調查附近的監視錄影機發現，莎娜和女兒根本沒有出門，通常這種情況下，丈夫的嫌疑最高，因此，調查方向開始轉向瓦茲，而瓦茲確實也無法通過測謊機的測驗，此時，警方正式鎖定他為兇手。
但狡猾的瓦茲一開始只承認自己殺妻，企圖誣蔑妻子殺害兩個女兒，他是為了替女兒報仇才會殺妻，並且棄屍於荒野及油槽。在警方契而不捨的調查下，瓦茲最後和盤托出，自己跟公司女同事妮可發生婚外情，並且已持續一段時間，因為太想跟妻子離婚展開新生活，才會動念殺害妻子。瓦茲在殺害妻子的過程中，被4歲的女兒貝拉（Bella）撞見，瓦茲只好帶著莎娜的屍體與年僅4歲和3歲的女兒，一起開車出門，先是到自己曾工作過的石油場區，把妻子給埋了，隨後帶著兩個女兒到油槽旁邊，先把她們勒斃，緊接著把遺體扔進油槽裡。在殺害貝拉時，她留下的最後一句話是「爸爸，不要」，瓦茲事後在供詞中表示，他每次閉上眼睛，都會聽到這句話。
▲瓦茲因外遇女同事妮可而殺害妻子。（圖／翻攝Netflix畫面）
▲瓦茲因外遇女同事妮可而殺害妻子。（圖／翻攝Netflix畫面）
瓦茲犯下3屍4命慘案，被控3項一級謀殺及3項篡改證據罪，但因為採取認罪協商，得以逃過一死，最後被判處終身監禁不得假釋。這起案件吸引大批網友熱烈討論，有人痛斥瓦茲冷血，也有人認為他怎樣看都不像是殘忍的殺人犯，更有網友一口咬定是莎娜太過強勢，經常逼迫瓦茲配合直播拍片，才迫使他走這一步。
無論如何，這起案件也讓我們看到家家有本難唸的經，人前恩愛的模範夫妻，私底下或許並非如此美好。就像熱愛在社交平台放閃的莎娜，外界都以為他們一家四口過著幸福美滿的生活，然而，看似幸福的表面，事實卻如此殘酷，有誰料想得到，其實瓦茲是個「假面好爸爸」，好老公、好爸爸，一夕之間成了殺害妻女的冷血兇手。
 
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