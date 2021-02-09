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總統府公布資政、國策顧問名單　李遠哲等3人未獲續聘

新頭殼newtalk

2021-02-09 21:44:35

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
延宕9個月，總統府今（9）日公布遴聘資政26人、國策顧問76人，聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。值得注意的是，2019年年初曾經刊登廣告，並辭去資政的李遠哲、吳澧培、彭明敏等4人（高俊明已故），都已不獲續聘。而辜寬敏則仍續聘為資政。
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總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。
資政名單如下：
王茂雄　田弘茂　吳勝雄（吳晟）　吳榮義　李明亮　李茂盛
李逸洋　沈國榮　林 全　林信義　姚嘉文　夏本‧嘎那恩
孫大川　張俊雄　張博雅　許勝雄　陳博志　陳繼盛
曾道雄　辜寬敏　黃茂雄　黃崑虎　葉菊蘭　劉昭惠
蕭新煌　顏志發
國策顧問名單如下：
王 禮 方昇茂 白正憲 田詒鴻 何美玥 何黎星
吳靜吉 吳寶田 呂子昌 呂新民 李伸一 李金龍
林子儀 林見松 林金超 邱俊邦 邱進福 施信民
施朝賢 柯富揚 洪團樟 紀 政 胡清嫻 范振修
秦嘉鴻 翁金珠 翁源水 高靖秋 康義勝 張田黨
張甲長 張光瑤 張金華 張秋海 莊維周 莊爵安
許肇祥 陳永昌 陳其南 陳旺來 陳金田 陳茂仁
陳哲芳 陳振文 陳國欽 陳添枝 陳義丕 曾貴海
游萬豐 湯文萬 程文俊 童 永 賀陳旦 黃先柱
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新聞來源為Newtalk 新頭殼
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