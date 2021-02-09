總統府公布資政、國策顧問名單 李遠哲等3人未獲續聘
新頭殼newtalk
2021-02-09 21:44:35
延宕9個月，總統府今（9）日公布遴聘資政26人、國策顧問76人，聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。值得注意的是，2019年年初曾經刊登廣告，並辭去資政的李遠哲、吳澧培、彭明敏等4人（高俊明已故），都已不獲續聘。而辜寬敏則仍續聘為資政。
總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。資政名單如下：王茂雄 田弘茂 吳勝雄（吳晟） 吳榮義 李明亮 李茂盛李逸洋 沈國榮 林 全 林信義 姚嘉文 夏本‧嘎那恩孫大川 張俊雄 張博雅 許勝雄 陳博志 陳繼盛曾道雄 辜寬敏 黃茂雄 黃崑虎 葉菊蘭 劉昭惠蕭新煌 顏志發國策顧問名單如下：王 禮 方昇茂 白正憲 田詒鴻 何美玥 何黎星吳靜吉 吳寶田 呂子昌 呂新民 李伸一 李金龍林子儀 林見松 林金超 邱俊邦 邱進福 施信民施朝賢 柯富揚 洪團樟 紀 政 胡清嫻 范振修秦嘉鴻 翁金珠 翁源水 高靖秋 康義勝 張田黨張甲長 張光瑤 張金華 張秋海 莊維周 莊爵安許肇祥 陳永昌 陳其南 陳旺來 陳金田 陳茂仁陳哲芳 陳振文 陳國欽 陳添枝 陳義丕 曾貴海游萬豐 湯文萬 程文俊 童 永 賀陳旦 黃先柱黃承國 黃金舜 黃俊森 黃奕睿 黃員教 黃越綏黃銘得 楊 信 詹宏志 詹勳政 廖全平 廖武治蔡天啟 鄭慶祥 盧博基 賴春生 謝世英 謝清志魏明谷 羅榮光 嚴雋泰 顧忠華新聞來源為Newtalk 新頭殼