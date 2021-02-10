NBA／回到夢開始的地方 林書豪除夕在P聯賽首度出賽
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-10 12:31:19
NBA G聯賽(G League)即將於2月11日在迪士尼園區開打，華裔球星林書豪所屬的聖克魯斯勇士將在2月11日的凌晨0點出賽，屆時緯來體院台將會進行轉播。
2月11日至3月7日的這段期間，包括17支NBA G聯賽球隊和NBA G聯賽Ignite隊在內的18支球隊，各自出戰15場比賽。排名前8的球隊將能進入單淘汰季後賽，將於3月9日開始，YouTube上也會有網路轉播。而本季G聯賽中最受人矚目的球員，無疑就是曾經締造「林來瘋」林書豪，他過去曾經在此展開自己的職業生涯，而現在他是一名手握冠軍戒指，而且曾經寫下自己故事的老兵了，是否能再次證明自己，引人關注。林書豪最後一次在NBA比賽是在2018-19賽季，他當時跟隨多倫多暴龍隊拿下總冠軍，但在季後賽的8場比賽中，場均只能上場3.4分鐘，通常都是在比分被完全拉開之時，才有機會出賽表現。那個賽季結束後，林書豪沒有從聯盟任何1支球隊中獲得報價，最終他選擇簽約CBA的北京首鋼隊，他在39場比賽中場均可以貢獻22.3分，5.7個籃板和4.6助攻，並且帶領球隊殺進到四強。雖然在中國大陸獲得愛戴和發揮空間，可是林書豪還有他的NBA夢，因此去年他婉拒了北京隊開出的合約，決定再次來到美國尋夢，雖然一波三折，但他最終總算加入勇士發展聯盟所屬球隊——聖克魯斯勇士隊。「人們認為我為不回去CBA打球是很瘋狂的一件事。」林書豪接受《The Athletic》採訪時說道，「與我親近的人認為我瘋了，或者他們感到很驚訝，我本季居然沒有回去成為這個擁有15億人口國家的籃球聯盟，成為其中一支球隊的球星。」林書豪表示，自己在生涯的第11年重新參加G聯賽的比賽，每天就是練球、看影片、在體育館中待好幾個小時，甚至沒怎麼參加正式比賽，這對自己來說絕對是一次考驗，「我要證明的事很艱難，所以需要花很多時間。」在經過4個月的考慮權衡後，林書豪決定回到夢開始的地方，以他年紀和地位來說，這並不容易。所幸在這裡他並不孤單，像是Lance Stephenson和Michael Beasley這樣的老將，也將在這個聯賽中證明自己仍能站上NBA賽場。