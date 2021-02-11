網球／不是在溫網奪冠 Federer透露自己目前的最大心願
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-11 12:00:00
瑞士天王Roger Federer已經來到了生涯尾聲，雖然他不斷的表示自己對於網球比賽仍有熱情，但關於他何時將要退役的傳聞仍然甚囂塵上。日前在接受瑞士SRF廣播電台訪問時，這位傳奇也首度透露了自己目前的最大心願。
在休息了將近一年後，網球界熱切期待著瑞士天王Federer能重回賽場，這位20座大滿貫冠軍得主，原本計劃重返2021年澳大利亞公開賽，但當地政府採取的嚴格防疫措施以及膝蓋恢復狀態不夠完美理想，導致他最終放棄前往墨爾本參賽。新的排名系統使Federer得以保持世界前5名的位置，近期39歲的他宣布將在3月的第2周回歸賽場，參加杜哈男網賽，這也代表他很可能將會打紅土賽季。就如外界所猜測的，Federer承認在溫布頓和東京奧運奪冠對他的意義，不過他也表示自己目前的最大願望是「按照自己的計劃完成職業生涯」。「正如我之前說過的，這不必是童話般的結局，也不一定是要在溫網拿下勝利。」Federer如此說道，「對我來說，最重要的是再次保持健康，當然還有就是球迷們可以回歸到球場看球。」Federer直言自己沒有為職業生涯何時結束設定具體日期，他現在只專注在保持整個賽季都能健康比賽。「然後，我們將看到我的身體如何反應以及結果如何。我只是希望我膝蓋能安好，我還有很多願望，我會全力以赴。」