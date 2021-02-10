川普彈劾審判是否合憲　美國參議院將展開辯論

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普遭控上個月煽動支持者硬闖國會後，眾院通過彈劾案，讓川普成為史上首位2度遭彈劾的美國總統，彈劾審判今天登場，將針對審判已卸任的川普是否合憲展開攻防。
這是美國史上第4次對總統展開彈劾，也是川普第2次面臨參院審判。川普不僅是美國史上第一位遭眾議院彈劾兩次的總統，也是唯一卸任後還面臨參議院審判的總統。在川普動盪的4年任期結束後，這場審判可能會提供關於共和黨未來方向的線索。川普的忠誠支持者與希望共和黨朝新方向前進者，出現嚴重分歧。川普的律師團隊計劃今天展開審判時，質疑參議院對已卸任總統進行彈劾審判的合憲性。民主黨和共和黨目前在參議院100席中各占一半，民主黨需爭取17名共和黨參議員倒戈，才可達到獲2/3議員支持的門檻，大部分共和黨參議員認為彈劾川普違憲，這意味民主黨人恐難以將川普定罪。民主黨人和許多法律界學者都拒絕接受共和黨人對憲法的解釋。外界預期今天針對審判本身合憲性的表決，參院民主黨人將占上風。上個月共和黨參議員保羅（RandPaul）提出彈劾前總統違反憲法程序的動議，民主黨在表決時以55票比45票的結果，擋下這項動議。僅5名共和黨籍參議員加入民主黨陣營，反對這項動議，遠遠少於定罪川普所需的17名共和黨籍議員。9名民主黨眾議員將在審判中擔任類似檢察官的彈劾監察人。他們指控川普煽動暴力行為，不僅背叛國家，更違背憲法。彈劾監察人這個月稍早表示：「眾院彈劾總統川普，不是因為他發表不受歡迎的政治言論，而是因為他蓄意煽動暴力叛亂，企圖顛覆政府。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1100209