NBA／勇士陷入連敗 美媒獻計：立刻用榜眼加首輪換Beal
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-14 09:16:05｜2021-02-14 09:16:37
在Green今天投丟那記被他稱為「最聰明的蠢事」絕殺三分後，勇士近期又陷入了連敗。弔詭的是，與此同時Stephen Curry正在打出生涯最佳的賽季之一。於是外界也開始有一些其他的聲音出現了。
《The Ringer》記者Jonathan Tjarks近期發表的專欄中寫道，他認為勇士應該立刻和巫師進行交易，然後把在華盛頓不得志的Bradley Beal給帶來灣區，如此一來他們可同時擁有本季得分榜上排名第一和第二的球星，金州將再度成為爭冠勁旅。Tjarks認為這並非是痴人說夢，因為巫師這個賽季看起來毫無希望，他們在東區排名倒數第一，Russell Westbrook在場上之時還會更糟，這支球隊需要立刻重建，而現在選擇和Beal分開，並且得到更多潛力股，對雙方都有利。「Beal可以和Curry及Draymond Green組成三巨頭，勇士將立刻加入冠軍爭奪行列，並且給巫師帶來公平的回報。交易將圍繞著James Wiseman和2021年灰狼的首輪選秀權(首輪前三順位保護)這兩大籌碼展開。」Tjarks如此寫道。同時他認為這次的交易中也有可能包括Kelly Oubre Jr.(本季薪資1440萬美元)和Andrew Wiggins(2950萬美元)兩位年輕鋒線。勇士把前者送出去毫不讓人意外，因為他來到灣區後各項數據幾乎都下探許多，雖然這幾場表現有所回溫，可是他在進攻端明顯和勇士隊型不來電，他的合約將在本季結束後到期，對巫師來說將能起到釋放空間的作用。至於Wiggins，他對重建中的球隊來說用處不大，但其正打出生涯最高效的表現，場均能貢獻17.8分，命中率為46.9%，而且在防守端正成為勇士的大鎖，他或許能為巫師換回一些有用的資產。另外，Tjarks也把Klay Thompson放進了交易討論之中，他認為這雖然是個賭注，但健康的K湯能在任何體系中發揮他驚人的投射能力，不過他也認為後者被送走的機率不高。Tjarks直言巫師應該要好好考慮交易的可能性，因為19歲的Wiseman確實潛力無限，很少人像他一樣高(216公分)、畢展出色(229公分)、又有著優異的運動能力和終結技巧，絕對是一名值得培育的長人。而對勇士來說，放棄他雖然很可惜，不過Wiseman現在並不適合和Curry及Green一起打球，本季在他們3人同時在場上的226分鐘，球隊淨負9.6分；而在沒有他的140分鐘，則是淨勝25.9分。Wiseman需要時間，而勇士要的是現在，他們得在Curry最後的巔峰為他打造一支有競爭力的球隊。而Wiseman和灰狼隊的首輪籤(有可能可以換來Cade Cunningham)和隊史第一人的感受相比，或許也就不是不能犧牲的了。