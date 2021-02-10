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緬甸警開槍鎮壓2人中彈命危！翁山蘇姬政黨總部突遭搜查

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-10 06:30:54

▲緬甸軍警鎮壓、驅趕示威者，雙方爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍警9日鎮壓、驅趕示威者，雙方爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方政變發生一週有餘，但在當地的示威潮卻越演越烈，昨(9日)傳出至少有2名示威者遭警方以實彈槍打中而命危。不僅如此，被監禁的國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)，所屬政黨「全國民主聯盟」(簡稱NLD)位於仰光的總部，9日深夜亦遭警員突襲進入搜查。
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根據緬甸當地英語媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）、《緬甸前線》（Frontier Myanmar）、《今日緬甸》(Myanmar Times)報導，雖然緬甸軍方已於8日宣布集會禁令和宵禁，但9日仍有大批示威民眾走上街頭，抗議軍方奪權。除了水炮車之外，部分地區傳出有警員朝民眾開槍，數人中彈，其中2人因傷勢嚴重，仍在與死神拔河。
醫師透過院內同僚向外媒透露，2名命危傷患分別是頭部中彈的19歲女性，以及胸腔中彈的30歲男性，從傷勢和X光片研判，傷患中的是實彈，存活下來的機率恐怕不高。
此外，遭緬甸軍方發動政變奪權的「全國民主聯盟」9日深夜亦表示，他們位於仰光的總部，在當天晚間9點半左右，被10多名警員強行進入搜查，甚至進行破壞。
根據網路上流傳的片段顯示，有蒙面人士拆毀NLD總部內的監視器鏡頭，而網上流傳的照片則拍到有武裝人員在全民盟總部外把守。
▲當地網上流傳的照片拍到，有武裝人員在全民盟總部外把守。（圖／翻攝自推特）
▲當地網上流傳的照片拍到，有武裝人員在全民盟總部外把守。（圖／翻攝自推特）
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