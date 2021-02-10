小年夜鋒面報到！午後漸轉陣雨雷雨 晚起留意局部大雨
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 08:06:41
農曆春節7天假期展開，中央氣象局表示今（10）日小年夜上半天風向偏東風為主，東半部仍有局部降局，下午鋒面接近，天氣漸趨不穩定，西半部將開始出現局部短暫陣雨，晚上之後鋒面影響，各地出現陣雨或雷雨的機率偏高，雨勢明顯且全面，有局部大雨發生的機率。氣溫部分，白天北台灣氣溫會比昨日回升，各地高溫都有22到25度，南部可以來到27度左右。
氣象局說明，今日上午台灣東半部地區有局部短暫雨，北部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；下午鋒面接近，晚起至明日上午鋒面影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其北部、東北部、南部及東南部地區有局部大雨發生的機率。也由於下午起鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，台灣北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。此外，今日中南部地區及金門、馬祖有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊及用路安全。在氣溫方面，各地早晚低溫約15到18度，白天北台灣氣溫會比昨天回升，各地高溫都有22到25度，南部可以來到27度左右空氣品質部分，今日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，且清晨至上午竹苗至中部地區有背風渦漩生成，污染物易累積；晚間受到鋒面影響，全台各地皆有短暫陣雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉；中南部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。至於明日除夕當天，氣象局指出上半天鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，雨勢較大有局部大雨發生的機率；海上易有旺盛對流發展並伴隨雷擊及強陣風，台灣附近海面有明顯風變且風力明顯偏強，有9至10級強陣風發生機率，海上船隻請特別留易天氣變化並注意安全；下午之後鋒面離開，雨勢趨緩，東北季風增強，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部為多雲的天氣。周五大年初一至下周二大年初五都是東北季風的天氣型態，北部及東半部有局部短暫雨，降雨有時多有時少，中南部為多雲到晴；溫度方面變化不大，北台灣天氣較涼，中南部日夜溫差大。此外，氣象局也提醒，年假期間易有低雲或局部霧影響能見度，周五大年初一至下周日大年初三中南部，下周一大年初五、下周二大年初六西半部及金門、馬祖都容易有低雲或局部霧，要留意交通航班資訊並注意行車安全。