世衛公布武漢調查報告 美國：盼細審查數據、確認透明度
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-10 08:02:10
世界衛生組織（WHO）派出的專家組，已完成赴中國湖北省武漢市追查新冠病毒源頭的工作，並於昨(9日)公布報告，排除病毒來自武漢實驗室的可能。不過對於世衛報告內容，美國白宮則呼籲，盼望能仔細審查世衛報告中的數據，因目前尚須確認中國對疫情資訊的透明度。
根據美國國務院聲明，國務院發言人普萊斯（Ned Price），當地時間9日在記者會上，被問到有關世衛發布的報告，以及川普政府過去曾多次指控新冠病毒是由武漢實驗室洩漏時，普萊斯回應稱，希望美國能收到該份報告和世衛的詳細調查數據，也對中國和世衛是否充分、透明的獲取信息表示關切，因為若國際能盡量多了解新冠大流行的早期狀況、起源，就能防止未來可能的災難。川普時期對於病毒起源的指控，普萊斯認為，當時尚未有關病毒起源的定論，所以美方相當盼望能收到這份報告和全部數據，完全的透明度是有其存在必要的。而當後續記者追問，是否對目前北京政府和世衛展現的透明度感到滿意時，普萊斯則稱，至少到目前為止，中方還沒有完全提供所需的透明度，這不是為了美國，而是為了國際社會能防範大流行再次發生。美國明確支持世衛赴中國調查，也說在看到相關報告前，下定論還太早了些。世衛病毒調查小組專家恩巴雷克（Peter Ben Embarek）昨日在記者會中表示，沒有證據表明新冠病毒在2019年12月有大規模爆發的跡象；至於傳播途徑，由於武漢並不是離蝙蝠棲息地非常近的地區，因此研判新冠病毒可能不是直接從蝙蝠傳入人類世界，而是經由其他動物宿主。恩巴雷克也聲稱，世衛認為「病毒因實驗室事故而洩漏」的假說極不可能，未來將不會往這個方向繼續調查。
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