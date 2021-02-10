NBA／持步槍瞄準一家人 灰狼小將確定要被關120天
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-10 09:07:25
今年在明尼蘇達灰狼發揮出色的後衛Malik Beasley，因為之前拿著步槍對準一對夫婦和他們十幾歲的女兒，因此今天被判120天監禁，判決將在季後執行。
24歲的Beasley去年非法持有大麻，還持械恐嚇，雖然之後達成認罪協議，他的毒品罪被撤銷，不過另一項指控卻依舊被定罪，考慮到他正在球季中，此懲處會在季後執行。Beasley過去曾待過金塊，沒有太多發揮空間，轉隊到灰狼後慢慢找到自己在球場上的定位，雖然球隊因為傷兵多而影響戰績，但他場均可轟下20.5分、5.2籃板，相當不錯。這位好手從來不缺天賦，不過他的場外麻煩不斷，卻讓球隊相當困擾，除了這次誇張的行徑外，他還有挑釁鬥毆NFL球員以及出軌Scottie Pippen前妻Larsa等「豐功偉業」，場外生活相當豐富。
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