她大掃除爽挖出「成堆千鈔山」！真相曝光：空歡喜一場

春節將至，許多人都會開始打掃家裡，把沒必要的東西丟棄，而在整理的過程中，往往會獲得意外驚喜，甚至是驚嚇。近日一名女網友就透露，自己最近在大掃除時，意外挖出「成堆千鈔山」，讓她內心雀躍不已，怎料「真相」曝光後卻傻眼了，根本是空歡喜一場。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書社團《爆廢1公社》中發文表示，她日前大掃除時，掃著掃著竟掃出一堆私房錢，她本以為是老公的私房錢，後來才發現，原來是婆婆藏錢藏到忘記，讓她白高興一場，不禁直說「果然...家庭主婦是沒年終的」。

原PO更透露，當時她其實已將錢當成垃圾準備拿去垃圾車丟，但因為眼尖的女兒發現垃圾堆裡有很多鈔票，她才緊急剎車、攔截垃圾，拿回家翻找。

▲有女網友透露，自己最近在大掃除時意外挖出「成堆千鈔山」，讓她內心雀躍不已，怎料「真相」曝光後卻傻眼了，根本是空歡喜一場。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「下次要記得直接收下」、「太大聲說出來了！下次看到要默默收起來」、「心情大起大落」、「好多捆，怎麼會藏到忘記啦」、「搞不好是老公的私房錢，婆婆只是負責幫忙擔下」、「先A起來，很多年前我家年終大掃除，把約10兩多黃金當垃圾，丟了。我媽哭一個月」。

另也有人好奇「婆婆為何會藏那麼多新鈔，是不是要包紅包給晚輩？」對此，原PO則說，這些是婆婆平時在用的私房錢，「因為婆婆根本不會用郵局的ATM提款錢，所以就會請人幫她提領一些錢，當她平時要用的備用金」。（編輯：許苡晴）