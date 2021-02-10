烏魚子「這樣烤」超讚！他一吃驚為天人　老饕再曝神吃法

明（11）天就是一年一度的除夕了，想必家家戶戶都會一起圍爐吃年夜飯，而說到年夜飯，除了少不了的大魚大肉、家常菜與火鍋等好料，「烏魚子」也是熱門菜色之一。近日就有網友分享讓他一吃驚為天人的「烏魚子料理法」，結果意外釣出許多同好，同時也引來內行加碼「美味神吃法」。

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原PO在網路論壇《Dcard》美食板中貼出照片並表示，自己前陣子真的超無聊，認為烤過的東西就要像烤香腸或棉花糖一樣，外層酥酥的，因此便突發奇想將烏魚子拿去「瓦斯爐」上烤。

原PO透露，由於他很怕把烏魚子烤爆，因此只有烤了大約10秒就趕快拿起來，沒想到吃一口竟超驚豔，不僅口感超棒，甚至比一大片下去烤還容易控制酥脆程度，這讓他不禁直呼「真的會吃爆它！喔伊細啊！阿斯～」。

▲一名網友分享讓他一吃驚為天人的「烏魚子料理法」。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文曝光，立刻釣出不少同好，紛紛留言「這樣烤很爽」、「這種一口的蠻不錯的呀！不用怕一整塊吃不完壞掉」、「烏魚子本來就要烤過才好吃，而且一定是瓦斯爐>烤箱」、「烤到硬硬脆脆的時候超好吃」、「這當零食超罪惡，但很適合」、「喜歡把外層烤到脆脆的，會有一粒一粒的魚卵的口感，但是裡面還是微微的黏牙，超讚」。

另還有內行網友加碼美味神吃法，直指「用高粱烤更香，沒記錯的話應該是高粱，但是要小心酒的火焰有時候不明顯」、「烏魚子用烤的超讚！乾煎到焦焦的也很好吃」、「用碟子或碗裝高粱酒，然後點火把烏魚子放上去烤，大蔥切斜段配著吃超好吃」、「烏魚子加高粱或米酒，配大蒜或生白蘿蔔、蘋果、梨子，有夠好吃的！一定要試試看」、「要先泡酒，真的差很多！」（編輯：許苡晴）