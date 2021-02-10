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NBA／上季缺席季後賽　Bradley如今和湖人要2枚冠軍戒指

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-10 09:24:19

Avery Bradley
▲湖人後衛Avery Bradley。（圖／美聯社／達志影像）
去年在復賽後決定不參加比賽，引起討論的洛杉磯湖人隊後衛Avery Bradley，近日向媒體表示，他已經向前東家湖人球團定製了上賽季的總冠軍戒指，而且是2枚。
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上季由於新冠肺炎疫情而一度延賽，復賽後許多球員不願意回到「泡泡園區」打比賽，30歲的Bradley就是其中一人，他的理由是家庭原因，而湖人球團也尊重他的決定。
本季Bradley加盟熱火，最近受訪時他透露自己的總冠軍戒指已經準備好了，「我還給我的妻子要了一枚，因為如果沒有她，我做不到這一點。我很感謝他們（湖人隊）給我一枚總冠軍戒指，因為我真的覺得自己是那支球隊的一員。」
Bradley上季代表湖人隊出賽49場，場均可以得到8.6分和2.3籃板、1.3助攻，數據雖然不出色，但在防守端他一直扮演著球隊「大鎖」的角色，負責看防對方最出色的球員。
談到去年決定不參加復賽，他說：「那個決定很難，我曾身處冠軍的最大熱門球隊，我為了家人犧牲了那些。但家人就是打球的意義。我們為家人打球。假如我出了什麼事，或者我家人出事，籃球也就沒了意義。」
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