NBA／上季缺席季後賽 Bradley如今和湖人要2枚冠軍戒指
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-10 09:24:19
去年在復賽後決定不參加比賽，引起討論的洛杉磯湖人隊後衛Avery Bradley，近日向媒體表示，他已經向前東家湖人球團定製了上賽季的總冠軍戒指，而且是2枚。
上季由於新冠肺炎疫情而一度延賽，復賽後許多球員不願意回到「泡泡園區」打比賽，30歲的Bradley就是其中一人，他的理由是家庭原因，而湖人球團也尊重他的決定。本季Bradley加盟熱火，最近受訪時他透露自己的總冠軍戒指已經準備好了，「我還給我的妻子要了一枚，因為如果沒有她，我做不到這一點。我很感謝他們（湖人隊）給我一枚總冠軍戒指，因為我真的覺得自己是那支球隊的一員。」Bradley上季代表湖人隊出賽49場，場均可以得到8.6分和2.3籃板、1.3助攻，數據雖然不出色，但在防守端他一直扮演著球隊「大鎖」的角色，負責看防對方最出色的球員。談到去年決定不參加復賽，他說：「那個決定很難，我曾身處冠軍的最大熱門球隊，我為了家人犧牲了那些。但家人就是打球的意義。我們為家人打球。假如我出了什麼事，或者我家人出事，籃球也就沒了意義。」