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台灣邦交國局勢動盪！海地也傳政變奪權　火爆衝突頻傳

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-10 09:48:47

▲全球關注緬甸軍方政變之際，位於加勒比海的台灣友邦海地(Haiti)近日一樣深陷風暴。當地反對派與總統莫伊茲圍繞著執政權的爭端，進一步激化街頭的火爆衝突。圖為被警察拘捕的示威者。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球關注緬甸軍方政變之際，位於加勒比海的台灣友邦海地(Haiti)近日一樣深陷風暴。當地反對派與總統莫伊茲圍繞著執政權的爭端，進一步激化街頭的火爆衝突。圖為被警察拘捕的示威者。（圖／美聯社／達志影像）
全球關注緬甸軍方政變之際，位於加勒比海的台灣友邦海地(Haiti)近日一樣深陷風暴，上演政變奪權戲碼。由於當地反對派對總統莫伊兹（Jovenel Moise）的不滿，認為他任期已屆、不應繼續擔任國家元首一職，而推舉最高法院法官瓊路易斯（Joseph Mecene Jean-Louis）為國家領袖，反政府的示威群眾也接連在首都太子港街頭，與警方爆發衝突。
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綜合外媒報導，海地反對派持續要求莫伊茲下台，聲稱他已完成5年的總統任期，並於8日自行任命一名法官為臨時過渡總統，進一步觸發憲制危機。執政當局則以密謀政變為由，開始抓捕異議者，令當地緊張局勢升溫。
報導指出，海地的政治爭議源自2016年的大選，當時雖然由莫伊兹勝出，但因被控選舉舞弊，而在隔年再次舉行，結果仍是莫伊兹勝選。反對派主張，莫伊兹的5年總統任期應由2016年起計算，所以他的任期應該在已過週日就已經結束，但莫伊兹辯稱，由於重新辦過選舉，所以應從2017年起計算，明年才會將權力交給在9月大選中勝出的人。
因為長期的動盪不安，加上自然災害頻傳，本就貧困的海地近來情況越發惡化，爆發政治上的衝突更是雪上加霜。反對派也憂心，莫伊茲有意在4月舉行修憲公投，不排除會影響投票的自由公正，而讓莫伊兹取得更多權力，同時痛斥海地在莫伊兹的治理下民不聊生。
然而到目前為止，海地軍方的說法是會盡力維持法治，並保護「經民主選舉產生的合法政府」，言下之意似乎偏向支持莫伊茲；至於美國雖然敦促有關各方和談，但也提到莫伊茲應於2022年2月任期結束時，讓新選出的總統繼任，被認為是默認了莫伊茲的合法統治權到明年的事實。
 
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