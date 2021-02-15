足球／梅西的收入到底有多恐怖？已繳了124億給西國政府
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-15 08:00:00
西甲巴塞隆納足球巨星梅西(Lionel Messi)傳將轉會巴黎聖日耳曼，但他巨額的薪水需要一些技術細節才能解決。而他所拿到的薪水到底有多誇張，從他納稅的金額就能看出。
根據西班牙當地媒體《每日體育報》報導，梅西不但是收入最高的球員之一，他還是西班牙納稅最多的個人之一，他在此已經繳納3.7億歐元(124億台幣)的稅款，其中2017-2020期間就多達2.75億歐元。根據梅西2017年和巴薩所簽的合約，他每年薪資可達到1.38億歐元，但個人只能拿到7200萬歐元，其他都以稅金形式繳納了。而除此之外，他還要繳財產稅、肖像權和廣告收入產生的稅款等等。根據統計，梅西一個人繳納的稅款，抵得上西班牙12萬人繳納的稅款總額。而更可怕的是他的新合約已經確定是體壇使上總價最高的合約，根據《El Mundo》報導的細節，這份續約將可以讓梅西在4年內拿到5.55億歐元(約台幣189億)。但也是因為梅西的超級合約，讓外傳他將前往巴黎和內馬爾、姆巴佩、基恩等人當隊友的可能性相當渺茫，因為歐足聯將透過「財政公平競賽規則」阻止這種巨頭聯手的事情發生。不過有法國經濟學家表示，巴黎可以用當年支付給貝克漢薪資的方式來規避規則，當時球團透過把錢投入貝克漢基金會的方式來支付酬勞，這種方式歐足聯將很難監管，如今對梅西也可依照辦理。