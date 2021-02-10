小年夜國道上午恐現南向車潮 6大地雷路段先避開
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 10:02:46
農曆春節7天假期啟動，今（10）日首日小年夜，交通部高速公路局預估交通量為105百萬車公里，截至上午7時全國路況大致正常，交通量為13.2百萬車公里，但預判上午將出現南向車潮，並建議避開6大易壅塞路段，南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
高公局指出，昨日全日交通量為104百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3百萬車公里，為年平均平日的1.2倍。昨日下午以南向車流為主，國1內湖至圓山、后里至台中系統、國3和美至彰化系統車多路段於19時後紓解，國5北向頭城至坪林於16時起出現車多情形，於18時紓解，其餘路段大致正常。至於今日早晨0至5時平均交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日的2.3倍；預估今日交通量為105百萬車公里。雖然目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.2百萬車公里，，並採取相關疏導措施，包括0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，但高公局預判今日上午將出現南向車潮。高公局也預判今日包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段易壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。此外，假期間高公局也已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。