小二數學超心機！全班僅6人答對　網傻眼：「衝康」題啊

你答對了嗎？近日有位媽媽在臉書社團《爆怨公社》分享了一道小學二年級的數學題目，由於題目暗藏陷阱，因此許多孩子都上當了，全班僅6人答對，而網友們見狀則認為「根本是在玩文字遊戲」，另還有人直呼「這是『衝康』題無誤」。

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原PO貼出小二數學題並抱怨自己「小時候數學不好好學...」而從試卷上可見，題目寫道「一包巧克力有8顆，桌上有5包吃完的巧克力，一共有幾顆？」原PO第一時間便解答：「8*5=40（顆）」，沒想到答案竟是錯的！正確答案為「0️顆」，讓她不禁直呼「這是邏輯問題還是...」同時更透露兒子班上26個人，錯了20個。

▲一位媽媽分享了一道「小二數學題目」，並透露全班僅6人答對，而網友一看秒傻眼，不禁直呼是「衝康」題。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

此文曝光，網友隨即議論紛紛，有人認為題目太心機，「這題目，有混淆試聽的感覺，因為，最後問的是（一共有幾顆），孩子就可能會覺得，要問的是一共吃掉的是幾顆？當然也會有孩子認為，這是陷阱題！」「如果說陷阱題其實太高估了，本身題意就不清不楚，如果題目說明現在桌上有幾顆？那答案當然是0顆」、「這是『衝康』題無誤！」、「文字遊戲」、「考文字邏輯！還是考數學？」、「現在的數學學的都不是算數，是心機，都是陷阱啦！」、「這根本腦筋急轉彎吧？」

不過，也有網友直言「以前就常常有這種陷阱題了，覺得就是要訓練腦袋靈活思考之類的吧，雖然我也常常被騙」、「完全是理解力測試」、「這是邏輯題吧！」、「題目沒錯，答案沒錯，就是5包吃完的，當然是0顆」、「數學本來就是在培養邏輯能力啊！」（編輯：許苡晴）