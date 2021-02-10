麗寶Outlet首推福袋吸客 「一卡行李箱」等你試手氣

春節連假何處去？台中麗寶Outlet搶攻國旅商機，除了推出超萌「迪士尼系列汽車節」，吸引玩具控朝聖外，更首度祭出限量福袋「一卡行李箱」，內裝超值好物，還有機會抽中名錶、萬元購物金等大獎，春節走春不妨順便試手氣。

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春節年假因疫情無法出國，各遊樂區成了親子走春首選。標榜好吃、好玩又好買的麗寶Outlet迎接國旅人潮，策畫Q萌《迪士尼系列小汽車節》，展出多款迪士尼系列角色化身小汽車造型，有超受歡迎的公主珠寶車、TSUM TSUM、CARS系列小汽車等，就等汽車玩具控來朝聖。

▲麗寶Outlet迎接國旅人潮，春節檔推出「迪士尼系列汽車節」，吸引玩具控朝聖。（圖／麗寶outlet提供）

此外，還設置米奇、米尼等角色打卡點，方便網紅拍照打卡外，現場消費不限金額就贈Disney Motors限定票卡夾，滿1500元贈超夯冰雪奇緣公主宣傳車、滿3000元贈米奇變形金剛黑白版，好禮大方送，讓走春民眾喜上加喜。

春節喜氣洋洋是試手氣好時機，麗寶Outlet Mall歡慶新年，舉辦「Happy牛year 麗寶超犇放」活動，眾多精選商品買一送一，當日累積消費滿5000元，就能獲取好運刮刮樂一張，五星級福容大飯店、千元購物金等你刮出來。

另外，首度推出福袋「一卡行李箱」，限量100個，現場開賣，卡友優惠價988元，20吋行李箱內裝牛年限定款口罩，隨機放入星巴克鐘樓馬克杯、水豚君系列商品、Ma Tsu Mi聯名野餐墊、TESCOM 吹風機，總價值超過2,500元，開箱即抽Switch、姬龍雪手錶、萬元購物金等超值好禮。

▲配合中央防疫政策，麗寶outlet落實「防疫五招」，打造安心安全遊樂購物環境。（圖／麗寶outlet提供）

沒有搶到福袋民眾別失望，初一下午繼續舉辦NEW(牛)轉錢坤抽紅包趣味活動，憑館內不限金額消費發票，即可挑選幸運紅包，電影票、購物金好禮大方送!

配合過年的國旅人潮，麗寶樂園渡假區全力配合中央政策，以全程配戴口罩、安全控管、社交距離、防疫宣導、加強消毒的「防疫五大招」，打造安心安全的旅遊、消費環境。