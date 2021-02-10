春節首日視察國道運輸 蔡英文：這是每年最大挑戰
記者陳志仁／新北報導
2021-02-10 10:50:08
春節連續假期第一天，總統蔡英文今（10）日在交通部長林佳龍的陪同下，前往高速公路局的交通控制中心視察並致贈慰問金；蔡英文表示，這段時間除了國家安全團隊最忙外，就屬交通團隊也是最忙碌，在有限的國道容量，要滿足國人通行需求，各位辛苦了！
蔡英文指出，每年春節放假的時候，民眾最關心除了天氣外，還有交通的路況，從昨（9）日起就是挑戰的開始，因此今日特地來高公局交通控制中心慰問；這段時間除了國家安全團隊最忙外，交通團隊也是最忙碌，感謝所有同仁堅守崗位與用心地投入。此外，從上個月開始，民眾從媒體報導得知高公局陸續提供春節期間路況預測及疏導措施，今年蘇花改首次開放大客車行駛路肩，交通部長林佳龍也特前往蘇花改實際了解客運通行的安全；從高公局長趙興華的簡報中得知高速公路1968改版，讓民眾使用上更方便，還有國道疏運的規畫及服務區防疫措施。 蔡英文說，高公局為了這次的年假，做了很多努力與準備，今年受到疫情的影響，及氣象預報的春節期間降雨機率高，預估國道路段容易壅塞；在有限的國道容量，要滿足國人通行需求，這是每一年最大的挑戰，感謝所有同仁堅守崗位與用心投入，讓用路人可有一個安心的新春之旅。 趙興華表示，大年初二至初四的交通量將達到尖峰，為平日的1.5至2倍，將採取管制、疏導的作為及加速事故排除，同時呼籲鼓勵民眾多使用大眾運輸系統，利用1968掌握國道的最新狀況，勿疲勞駕駛、勿酒駕；此外，建議南下的民眾下午再出發，北上則是上午出發，較能避開交通的壅塞。