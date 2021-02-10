監測疫情不打烊 賴清德帶龜苓膏慰勉CDC盼疫情歸零
記者劉育辰／台北報導
2021-02-10 10:53:20
今（10）天是春節連假的第一天，中央流行疫情指揮中心仍舊「不打烊」，全為了監測疫情、守護國人身體健康。為此，副總統賴清德一早就帶著龜苓膏與台灣造型的抱枕，到疾管署（CDC）慰勉值班人員，希望疫情「歸零」，也因為有他們的守護，讓台灣人民「高枕無憂」，所以希望值班累的時候可以使用抱枕，不忘休息。
賴清德今日慰勉CDC時表示，過去一年，大家都過得非常辛苦，而為台灣把關疫情的CDC更是格外的累。從去年過年疫情爆發，到今年過年，一年365天，一天24小時，防疫人員幾乎不眠不休。他聽說最近指揮官陳時中累到上火長砲疹，所以親自送上龜苓膏為他降火，也希望新的一年疫情「歸零」。第二個禮物，是印有「台灣」字樣的台灣造型抱枕，讓疾管署值班同仁累的時候可以使用，也希望台灣高枕無憂、民眾高枕無憂。除了新冠肺炎，立百病毒又有流行趨勢。賴清德語重心長的說，新冠肺炎疫情還沒過去，病毒又再產生，特別是中國大陸、孟加拉、印度一帶開始出現該病毒疫情，總統蔡英文也在昨天召開國安會議時，交付他新的任務，就是與公衛出身的前副總統陳建仁合作，並號召國內專家學者，針對未來病毒及疫病發展情勢，做整體的瞭解評估，提供行政部門做先期部署的指引，當陳時中及中央流行疫情指揮中心的後盾。