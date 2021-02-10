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NBA／防守太爛！籃網輸墊底活塞　連7場讓對手飆破120分

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-10 11:03:30

James Harden和Kyrie Irving合砍51分
▲James Harden和Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
布魯克林籃網今天又爆冷輸球，在主將「KD」Kevin Durant缺席的情況下，儘管James Harden和Kyrie Irving合砍51分，他們還是以111:122敗給了戰績在東區墊底的底特律活塞。
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籃網組成「三巨頭」後，至今的發揮無法讓人滿意，雖然進攻端他們三人的火力確實相當驚人，常常聯手一起轟下超過90分的高分，但是防守始終是他們的罩門。面對騎士和活塞這些進攻效率不佳的球隊，仍然讓對手拿到高分。
今天比賽首節，籃網就讓活塞轟下38分，全場則是讓對手得到120分，過去12場比賽中，他們有11場讓對手得到超過這個分數，也是連續7場對手得分破此大關。
活塞今天結束4連敗，但在東區排名倒數第一，Jerami Grant得到了32分、5籃板、4助攻，Delon Wright 攻下22分、9次助攻，Mason Plumlee 斬獲14分，12個籃板和7次助攻。
籃網遭遇3連敗，Irving得到27分、7助攻，Harden24分、12助攻、6籃板，其他隊友僅有Jeff Green一人得分上雙，全隊三分球31投僅11中。
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