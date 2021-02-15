影／穩字回顧一整年 柯文哲：有人不知在亂什麼就下台了
記者丁上程／台北報導
2021-02-15 18:00:00
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前參與民眾黨節目《民眾之聲》的新春節目錄製。而柯文哲也在節目中寫下2020年自己的代表字是「穩」，不管外在如何變化，他做事仍按部就班，雖因疫情來襲，以致局勢較混亂，但不管怎麼亂，還是要照常做事，他不知道別人在亂什麼。「有人亂一亂，行政院發言人就下台了」。
柯文哲在節目中表示，雖然2020年台灣面臨新冠肺炎疫情的衝擊，但自己還是很穩。「這也是我們以前在急重症單位的特色，我們不管說家屬哭成一片，還是外面很亂，我們都還是很穩。」柯文哲說，「當然今年疫情，雖然我自己是醫生，而且算是對這個比較了解，我們在看外面怎麼亂怎麼亂，我們還是按部就班在做事」。柯文哲也以2020跨年晚會為例，「其實對我來講，不管外面怎麼亂，我們還是照這樣做事。像是那個跨年晚會，也許外界會覺得驚濤駭浪，但是對我來講，理性務實科學。」柯文哲說，「你不用去管人家在跟風帶風向幹嘛，我們還是照科學講，所以人家問我跨年為什麼要辦，然後台北燈節又不辦，對我來講這哪有什麼困難，就是按照科學的理性分析，按照專業這樣就解決掉了」。而談到美豬議題，柯文哲也直言自己也是很穩，但「別人不知道在亂什麼，一個行政院發言人就下台了」。「就好像美豬，我也是說源頭管理、明白標示，我都是很理性務實地去把它講完。」柯文哲說，「只是沒想到說他們要搞一個什麼牛肉麵出來，那也沒辦法，結果『丁丁』就掛了，所以對我來講我就是很穩扎穩打」。