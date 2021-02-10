證實已與莫德納簽約 陳時中：疫苗年中到貨應沒問題
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 12:00:19
針對傳出美國製藥廠莫德納（Moderna）已與台灣簽署疫苗供應協議，將提供500萬劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日上午也證實「我們已經簽約了」，還說應該在年中到貨沒有問題。由於陳時中也將於下午2點召開臨時記者會，疫苗接種細節勢必也將成為關注焦點。
今日是農曆春節假期首日，也是大年夜，但國內防疫並未鬆懈。副總統賴清德上午帶著龜苓膏與台灣造型的抱枕，到指揮中心所在疾管署（CDC）慰勉值班人員，希望疫情「歸零」，也因為有他們的守護，讓台灣人民「高枕無憂」，所以希望值班累的時候可以使用抱枕，不忘休息。不過，今日也傳出莫德納藥廠聲稱，已分別和台灣及哥倫比亞政府達成疫苗採購協議，將提供台灣500萬劑，給哥倫比亞的則有1000萬劑疫苗。莫德納藥廠並在聲明中表示，目前其新冠疫苗在台灣和哥倫比亞尚未被獲准使用，將與台、亞相關單位合作，確保疫苗施打前通過緊急使用核准。對此，陳時中今日上午受訪時也證實此事。他說「我們已經簽約了，已經簽約了」，至於疫苗來台時程？陳時中表示，相關時程還要做最後確定，但當然，現在疫苗都吃緊，時間也沒辦法完全掌握，不過，應該是在年中，應該都沒有問題。至於未來醫護人員是否可優先施打？陳時中說，依照衛福部鎖定的優先順序，大家可以自由選擇，而談到購買莫德納疫苗過程是否阻？陳時中僅說「還好」。
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