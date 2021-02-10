快訊／再增2例境外移入確診 自緬甸及印尼入境
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 14:09:22
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(10)日召開臨時記者會，並公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案935及936)，分別自緬甸及印尼入境。
陳時中表示，案935為本國籍60多歲男性，去(2020)年1月至緬甸工作，12月24日出現發燒及咳嗽等症狀，12月29日檢出COVID-19陽性，12月30日於當地住院治療，並於今(2021)年1月27日症狀緩解後出院；後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離，後經醫院採檢於今日確診。個案因獨自搭機返台，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院的相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。案936為印尼籍40多歲男性，1月24日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，個案2月8日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。指揮中心統計，截至目前國內累計166,625例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含163,348例排除)，其中935例確診，分別為819例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。指揮中心監測資料顯示，全球累計106,824,815例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國27,284,255例、印度10,846,952例、巴西9,599,565例、俄羅斯3,998,216例及英國3,972,148例為多；病例中2,345,006例死亡，以美國476,857例、巴西233,520例、墨西哥166,731例、印度155,158例及英國113,850例為多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。