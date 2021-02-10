莫德納疫苗505萬劑第2季開冶供貨 打2劑保護力可達94%
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 14:31:03｜2021-02-10 16:11:34
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日在記者會宣布，指揮中心已與美國Moderna公司簽署505萬劑新冠肺炎疫苗供應合約，並預計將於第2季後半段開始供貨，確切時間點，他僅說希望5、6月照我們期待陸續分批進來。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說明，此疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃的使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94%。陳時中也強調指將依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂的接種對象優先順序，依序提供風險族群接種。至於台灣也列COVAX首波疫苗配送名單，分配到20幾萬劑AZ疫苗，張上淳進一步分析，BNT和莫德納的第3期臨床試驗分別宣稱有94％和95％的保護力或有效性，AZ疫苗部分比較複雜，初步整體來看可能是70％以上的保護效果，但分為全劑量和半劑量的不同，曾看到南非變異株加入後防範效果降低，約剩60％有效，但後續他們也會有新臨床試驗加入，所以數據一直在變化當中，但整體來講對嚴重疾病防範效果都不錯。對於目前台灣已爭取莫德納及AZ疫苗，是否有混打的計畫？陳時中回應目前兩支疫苗沒有混打的打算，若以後是否需要混打，會以臨床的一些相關證據來進行判斷。不過，外界也好奇，疫苗進來後誰會打第一針？陳時中說沒有特別安排誰要打第一個，鋪貨下去各地開始登記就開始打。
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