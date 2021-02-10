名家論壇》鬼才阿水／翻轉騷擾女性惡習　《木曜》做到了

專心耕耘節目的細節呈現，傳統惡習根本不需存在。

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木曜四超玩是由麥卡貝製作並且直播的節目，主持人包括坤達、瑪麗亞、邰哥邰智源、溫妮、Kid林柏昇、泱泱，其中一日系列是節目中最具代表作的內容，而「一日市長柯文哲」更是創下當年最熱門影片紀錄，也讓許多人開始熟知，然而這檔節目不走腥羶色，透過實際探訪各行各業的辛苦，卻成就了台灣節目的全新高度。

節目的靈魂 - 邰哥，成就了整個團隊，也同時讓節目的質感橫跨老中青三代，這檔節目的實際執行相當辛苦，雖然企劃名為一日系列，但可以發現許多的學習都是需要日積月累而成的，從市井小民到軍警義消，每一項都足以吸引觀眾。

這也是為何他們能成為台灣第一個「破百萬訂閱的實境節目」

那在節目內容相當豐富時，傳統媒體這種好像要藉「節目效果」吃一下來賓或夥伴豆腐這種事情是否有延續呢？

你可以說有，也可以說完全沒有。

這邊就要特別提及節目中非常具關鍵的製作人「陳百祥」，節目中的紙扇子，就像是一個界線與尺度，他們非常在意每一位與他們一起工作的夥伴的感受，甚至一但逾越了，就會受到重擊，這同時間就在提醒所有觀眾，我們要學會尊重別人。

舉個例子。

例如平常節目中，如果邰哥不小心輕微觸碰到另外的女主持人，例如瑪莉亞或是泱泱，百祥這時候就會拿著扇子出現，用力地敲一下邰哥，而邰哥也會一同配合做出暈眩的效果，這當中也向所有觀眾朋友傳達一件很重要的事情。

「尊重每一個人的感受。」「不可以隨意觸碰他人的身體。」

網路節目並不如同傳統媒體，會受到NCC的管理與裁罰，於是節目的自主管理就顯得相當重要，我想這個節目之所以有如此高的收視率，更成為許多人喜愛的代表作，我想這不是沒有原因的。

我很抱屈的一點是，因為播出平台都在網路，這也讓木曜四超玩沒有參加金鐘獎的資格，但我認為製作的品質與質感是絲毫不輸現在線上的每一檔節目的。

謝謝邰哥與木曜四的團隊成員，如此認真且帶給觀眾歡笑與滿足。

鬼才阿水原文

●作者：

鬼才阿水／每日21:00睡前推出一支影片。

鬼才阿水分享/生活/故事/娛樂/電玩為5大影片主軸，也會根據時事推出影片。

影片會邀請網紅、職人、創業家、模特兒、帥哥、美女等一同入鏡，分享不為人知的辛酸血淚與祕密。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。

▲《木曜4超玩》泱泱（左起）、溫妮、製作人陳百祥、阿部瑪利亞。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.19）