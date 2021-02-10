名家論壇》錢震宇／少康鬧新年
文/錢震宇
2021-02-10 13:46:06
中廣董事長趙少康意欲爭取國民黨主席及2024年總統初選，近來動作頗大，一連串的言論與談話，更是掀起了政壇波瀾。細看其主張，無論是呼籲停止罷免、廢除NCC、當選後恢復中天、改為內閣制、一分軍事九分政治、兩岸間喊一聲兄弟等，論述一閃即逝，不僅來不及發酵，外界也難以討論，更別說凝聚藍營共識。坦白講，熱鬧有餘但精彩不足，無法形成風潮。
個人認為，這對趙少康想要回歸的國民黨跟他自己，都是非常可惜的事。不可否認，趙少康挾帶著強大的媒體資源及豐沛人脈，一言一行，都是媒體關注焦點。然而，2024年總統選舉時間尚早，且提名時間也還沒決定，趙少康如此提早提出競選總統政見，固然可以吸引目光，卻也將其侷限暴露在外。更重要的是，在黨內完全沒有經過討論及徵詢，遑論形成政策。「政黨是理念的聚合體」，何況是百年政黨，國民黨有其核心理念及制度，內部也有不同的聲音及支持的對象。我同意，大家可以提出自己的看法，但他不會是對外宣布，好似代表藍營的立場及主場，就此跟綠營打對台，然後2024就此定調，這完全不符黨內民主，更缺乏了形成論述的重要過程。尤有甚者，趙少康進一步提出兩岸主張，不排斥「趙習會」，這對目前台灣的政治氛圍及國民黨面臨兩岸政策的變革，看起來仍是有些衝突存在。趙少康此言究竟是代表國民黨？還是代表黨員？抑或是代表政論節目主持人？而過去國共兩黨之間的信任基礎，是否也因為趙少康的新論述而不復焉在，這些問題恐怕比誰先喊兩岸主張來得要緊。趙少康以旋風方式現身，很快地宣布要選黨主席、很快地宣布要選2024總統，很快地又將取得中評委的身分，未來真的不知道他是不是又會很快地對這個他離開27年的黨沒了興趣。很多黨員都在問，促使著趙少康急欲回黨的到底是「理念」還是「目的」？能不能清楚明白地說出他對國民黨的認同與熱情？國民黨過去一段時間遭基層及支持者詬病、且質疑的是，看到太多因人設事的徇私苟且，本來黨有一定的規範，但因為上位者自己的想法，所以開了巧門、給了方便，讓自己有機會可以取得更高的位子。看看2016、2020年的慘痛教訓，這是讓國民黨支持者至今難以釋懷的痛，也是支持者希望黨中央記取的經驗。國民黨已經淪為完全在野，不是不能、不想重返執政，而是現階段根本不該去談要執政的事情或人選，而是重新建立起黨內民主，維持公平、公正的規章及機制，建立一套可被信賴的黨務運作模式，不是我說了算、非誰不可。先讓黨員對國民黨有感，才能進一步外擴，讓一般人對國民黨有感，這是先後順序。趙少康的媒體光環或可提高國民黨的討論聲量，但實際上的運作必須要回歸務實可行。政黨可不比政論節目，一集主題過了換一集，它的核心論述要有延續性、一致性、跟可行性。要過年了，在大家互道新年快樂之餘，正好可以想想，什麼樣特質的人，才是國民黨最需要的領導人。●作者：錢震宇／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com