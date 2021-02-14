練筆50年 黃國書將到國父紀念館開書法展
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-14 20:00:00
民進黨立委黃國書從小開始學習書法，至今已經練筆近50年。精通各種書體的他，累積了不少作品，今年10月，黃國書即將在國父紀念館開設書法個展，主題是「墨然回首」。此外，3月起，部分作品也會先在立法院的文化走廊搶先展出，讓各界一睹為快。
黃國書的名字有個「書」字，同時他也是個書法高手。黃國書說，他從小學就開始練習書法，啟蒙老師就是他的祖父，而他的祖父師承中部有名的文人張達修。黃國書回憶，小時候，每天放學後，祖父都會要求他先臨帖、練字，才能出去玩。如果寫不好，祖父就會叫他重寫，其他小朋友就會在門外大喊「寫快一點」。在祖父的教導下，黃國書學會了柳公權、顏真卿等各種字體。在唸書時，他也得過很多獎，包括南投縣書法比賽第一名、中部五縣市書法比賽第一名、全國美展第三名等。從政以後，黃國書雖然比較沒有時間練筆，但仍持續創作，作品入選過大墩美展，2008年，他在台中市文化中心大墩藝廊舉辦「希閑弄墨」書法個展。黃國書說，每逢過年，他就會親筆寫春聯，再印製送給選民，成為他選民服務的特色之一。他笑說，選民拿到春聯之後，就會在家貼一整年，等於是免費幫他宣傳一年。黃國書預計今年10月將在國父紀念館舉辦「墨然回首」書法個展，透過書法作品，表達他的政治理念以及從政數十年來的心得。過完農曆年後，他的作品也會先在立法院文化走廊展出，為向來嚴肅的立法院增添一些藝文氣息。